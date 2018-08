Layún: «Me encantaría formar parte del primer título del club»

Miguel Layún se marca como principal reto triunfar en el Villarreal y tras definirse como «un soñador» no tuvo ninguna duda en reconocer que aspira a lo máximo en el Submarino. «Me encantaría formar parte del grupo que consiga el primer título del club», admitió durante su presentación a los medios que tuvo lugar ayer en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica y que se aplazó en su día debido a un problema en el vuelo que le traía de México hasta España tras finalizar sus vacaciones después de haber disputado el Mundial.

Una ambición que, también reconoció, se debe conseguir «desde la humildad» que siempre ha caracterizado al Villarreal: «Debemos ir paso a paso y solo pensar en cotas más elevadas cuando logremos la permanencia. Solo en ese momento hay que centrarse en luchar por clasificarnos para Europa, sin descartar nada, ya que este club sabe lo que es estar en la Champions, pero siempre con los pies en la tierra».

«un club familiar» / Tras indicar que se siente «orgulloso, feliz y contento» por formar parte del proyecto del Submarino, en el que Layún ya está integrado desde hace más de una semana —se unió al grupo en la concentración en Navata—, se sinceró en cómo ha sido recibido por sus compañeros. «Este es un club muy familiar, que trata muy bien al jugador, a lo que se suma que es ambicioso, pero que no pierde la humildad. Aquí la gente te trata como si te conociera toda la vida. El día libre hubo compañeros que me invitaron a pasar el día y eso habla de la gran calidad humana», añadió el mexicano.

Unas cualidades del Submarino que ya conocía después de haber hablado con Gio y Jonathan dos Santos. «Me dijeron que había buen ambiente y lo he podido comprobar», argumentó.

jugador polivalente / El internacional azteca, que reconoció que no dudó en fichar por el Villarreal debido a «la manera y la seriedad para hacer las cosas, lo claro que lo tuvieron y lo fácil y rápido, pues en dos días estaba todo cerrado», también habló sobre su ubicación en el terreno de juego, ya que puede actuar en varias zonas: «Me siento bien en diferentes posiciones. En el Mundial de Rusia jugué de extremo y de lateral, pero estoy a disposición de jugar de lo que el míster me pida. Soy un lateral que tiene mucha tendencia ofensiva, y un volante mixto, ya que me gusta entrar al área y buscar el gol».

Entre sus cualidades, destaca su dominio a balón parado: «Es algo que trabajo mucho tiempo. En mi primera temporada en Portugal sumé una gran cantidad asistencias y la mayoría fueron en la estrategia».