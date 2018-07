LeBron James dona y financia una escuela en su pueblo natal

"Este es un momento extraordinario. No solo para mí y mi familia, sino también para todos los niños y para la ciudad de Akron. Crecí aquí y sé muy bien por lo que están pasando los jóvenes de aquí, conozco sus sueños y sus pesadillas. Lo más importante es aferrarse a esos sueños y yo quiero ayudarles a cumplirlos, por eso vamos a preocuparnos por su educación y por su futuro”.

LeBron James, el más grande jugador de baloncesto del momento, acaba de inaugurar en su ciudad natal, Akron (Ohio, EEUU), la misma en la que nació el otro gran fenómeno de la NBA, Stephen Curry, base de los campeones Golden State Warriors, una magnífica escuela bautizada con el nombre de I Promise (yo prometo) en la que, de momento, estudiarán 240 niños de tercer y cuartro grado pero, en la misma inauguración del proyecto nacido hace diez años en la LeBron James Family Foundation, la nueva estrella de Los Ángeles Lakers anunció la construcción de un instituto superior e, incluso, de una residencia de estudiantes, además de un sistema de apoyo a los padres de esos mismos estudiantes para que nunca abandonen sus estudios.



LeBron James inauguró, el pasado lunes, la escuela 'I Promise', en su pueblo natal de Akron. / AFP / JASON MILLER



Lebron, que corre con todos los gastos de una plantilla de 40 profesores, recordó que la escuela no es solo importante por los estudios y los conocimientos que te ofrece “sino porque, como me ocurrió a mí, te proporciona amistades que, si las cuidas, pueden durarte toda la vida”. "Sé que muchos me ven jugar en distintos equipos y vivir en otras ciudades, pero todo el mundo sabe que Akron está siempre en mi corazón y en mi mente. Yo soy de aquí y nunca apartaré mi pensamiento de la ciudad que me vio nacer", señaló el baloncestista.

En los días previos a la inauguración de esta nueva escuela, muchos medios de comunicación norteamericanos recordaron los difíciles inicios de LeBron James. Su madre lo tuvo con solo 16 años y su padre los abandonó. Todo el mundo explica las serias dificultades que pasó su familia durante los diez años de LeBron, cuando un entrenador de fútbol americano lo acogió en su hogar y le descubrió…el baloncesto.



Vista interior de la escuela recientemente inaugurada y financiada, en Akron, por LeBron James. / AFP / JASON MILLER



‘I Promise’ está dirigida, muy especialmente, a jóvenes con riesgo de exclusión social. El domingo pasado, horas antes de acudir a su inauguración, LeBron reconoció, en un tuit, que estaba muy nervioso. “¡¡Tengo los nervios a tope. Mañana será uno de los mejores momentos (si no el mejor) de mi vida, cuando abramos la Escuela I Promise. Este chico delgaducho que se perdió 83 días de clase en cuarto tenía grandes sueños...”.