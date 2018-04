Lekue: "Rodrigo y Trigueros son los que más miro en el Villarreal"

Uno de los futbolistas importantes del Athletic, Iñigo Lekue, que ya ha disputado esta temporada 41 partidos repartidos en las tres competiciones, tiene claro que su equipo no regalará nada hoy en el Estadio de la Cerámica. Son pocas las balas que les quedan a los leones para estar en Europa, pero las piensan gastar todas.

--Es raro ver al Athletic tan abajo en la tabla, ¿qué os ha pasado?

--Ha sido un año difícil porque no hemos conseguido la regularidad que buscábamos en el juego y en los resultados. Hay temporadas que salen cruz y esta ha salido así desde el principio, nos ha costado mucho, pero no vamos a parar ahora. Queremos mirar arriba.

--No parece el campo del Villarreal muy propicio para ello, atendiendo a los precedentes...

--Es un estadio en el que siempre se nos complica, pero tenemos la esperanza de hacer un buen partido. El Villarreal es un equipo muy fuerte en casa y las estadísticas contra nosotros así lo dicen, pero esperemos darles la vuelta.

--¿Dónde puede estar la clave del encuentro de esta noche?

--Nos tenemos que fijar solo en lo nuestro, y eso pasa por intentar sacar la mejor versión de cada uno para ser el equipo que podemos ser y conseguir la victoria.

--¿Cómo ve al Villarreal?

--Es un equipo que siempre está peleando para jugar en Europa, juega muy bien y tiene claro cuál es su estilo. Son rápidos arriba y tienen calidad suficiente detrás como para hacerles llegar balones. Es un equipo difícil de defender. No es casualidad que suelan estar todos los años arriba.

--¿Cuáles son los jugadores del rival en los que más se fija?

--Bacca es un gran delantero, pero quizá como no tienen mucho que ver conmigo, miro mucho a Rodri y Trigueros. Son jugadores diferentes y llaman la atención.

--Cambiando de tema, conoce bien a un entrenador como Ernesto Valverde, que ahora triunfa en el Barcelona. ¿Le sorprendió que fracasara en el Villarreal?

--La verdad que sí. Es el entrenador que me hizo debutar en Primera División. Ha demostrado allá donde ha estado que es un gran técnico, incluso en el extranjero, y ahora está haciendo lo mismo en el Barça. Quizá cuando llegó al Villarreal no era su momento, hay veces que un estilo se amolda mejor o peor a un equipo y en aquel entonces no tuvo suerte. Pero sí fue bastante extraño.

--Por último, ¿cuál es la posición de Lekue? Porque esta temporada se le ha visto ya de lateral e interior y por ambas bandas.

--Esa es la pregunta del millón. Creo que al poder jugar en varias posiciones, me intento amoldar a la que me toque. Siempre viene bien a un equipo tener un jugador polivalente y en el Athletic estoy teniendo la suerte de jugar bastante en varios puestos.