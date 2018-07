Lemar: "Si tengo que correr más, lo haré encantado. Me pongo al servicio del colectivo"

El Atlético de Madrid ha presentado este lunes al flamante campeón del mundo con Francia Thomas Lemar, nuevo dorsal 11 rojiblanco. Impulsado por sus compañeros de selección Griezmann y Hernández, el extremo de 22 años, nacido en Guadalupe, ha llegado con el mensaje claro: “Si tengo que correr más, lo haré encantado. Me pongo al servicio del colectivo”, ha dicho en su presentación en el Wanda Metropolitano.

“Es versátil, aportará sus virtudes como extremo y aumentará la competencia interna”, le ha definido de manera certera Enrique Cerezo, presidente del Atlético. “Hemos apostado fuerte por un jugador de gran presente y extraordinario futuro. Va a ser una temporada apasionante. Bienvenido”, ha terminado su intervención.

Por su parte, el veloz jugador procedente del Mónaco ha lanzado mensajes claros y bien dirigidos en su puesta de largo: “Me pongo al servicio del colectivo, no me gusta hablar de mí individualmente, lo daré todo por el equipo y por los hinchas. Mi mentalidad es así. La Champions puede ser y es un objetivo. Hay plantilla para ganar títulos y mejorar, para eso he venido”, ha explicado.

Las exigencias de ser del Atlético

Después de ganar el Mundial con Francia el 15 de julio, dos semanas después, Lemar ya se ha incorporado al trabajo: “Es una anécdota que haya tenido pocas vacaciones. Tengo muchas ganas de jugar aquí, de conocer al cuerpo técnico y a los compañeros, de encontrarme con los aficionados en el Metropolitano y adaptarme cuanto antes. Las vacaciones ya vendrán”, ha explicado.

“Antoine y Lucas ya me habían hablado del Profe Ortega y es diferente a lo que he conocido en el Mónaco, mucho más exigente y difícil. Me estoy habituando poco a poco. Sé que hay exigencia de trabajo y yo lo voy a dar todo. Tengo la capacidad de correr mucho y cubrir mucho campo. Si tengo que correr más, lo haré encantado”, ha manifestado sobre las exigencias tácticas y físicas de su nuevo equipo.

El nuevo jugador atlético se encuentra en Madrid trabajando a la espera de que sus compañeros regresen de la gira asiática que finaliza este lunes con el amistoso ante el PSG.