Leo Suárez: "Sigo con el mismo hambre de gloria que cuando llegué"

Contra todo pronóstico —teniendo en cuenta la profunda transformación que ha vivido este verano el Villarreal B—, el filial amarillo marcha líder en solitario del Grupo III de Segunda B con tres victorias en tres jornadas. Son muchos los rostros que merecen su cuota de protagonismo en este inicio, desde el nuevo técnico Javi Calleja hasta el portero Ander Cantero, pasando por todos y cada uno de los futbolistas que han participado de las victorias ante Baleares, Saguntino y Ontinyent, pero quizá la figura de Leo Suárez emerge sobre el resto.

El argentino de 21 años cumple su tercera temporada en el club y pese a que confiaba en ser esta Liga jugador del primer equipo de pleno derecho, no solo no le ha pesado bajar al filial, sino que está tirando del carro. En el último partido ante el Ontinyent, un zurdazo suyo sirvió para que los puntos volaran a Vila-real.

--Vaya golazo marcó en la última jornada. Estará contento...

--El balón estaba deshinchado, me equivoqué y salió bien --ríe--.

--Teniendo en cuenta su experiencia y la salida de pesos pesados del vestuario, ¿se siente el líder de este Villarreal B?

--No sé si líder, pero sí me siento importante, como cada uno se sentirá. Trato siempre de aportar y de ayudar al equipo corriendo.

--A buen seguro este año esperaría quedarse en Primera. ¿No le ha molestado volver al filial?

--La verdad es que los pensamientos antes eran otros, pero creo que tomamos la mejor decisión y trataré de sumar minutos en la categoría que sea. Estoy contento y a nivel personal sigo siendo el mismo desde que llegué. Mantengo las ganas de seguir aprendiendo y el mismo hambre de gloria.

--Se le ve más hecho.

--Un futbolista argentino siempre tiene el plus de ir para adelante, pero sí me veo más maduro después de llevar tres años aquí. Creo que he llevado un proceso normal de aprendizaje y trato de ser siempre el mismo.

--Volviendo al Villarreal B, ¿dónde está la clave de este inicio?

--El equipo está jugando muy bien y eso inculca el técnico. Es un plantel joven, con mucha ambición y eso se nota en el campo.

--No se está echando de menos, por lo menos a nivel de resultados, a futbolistas como Carlos Martínez, Carlos López, Marcos Mauro o Larrea. Eso habla muy bien de la plantilla actual.

--Antes teníamos un equipo de grandes jugadores y con más experiencia. Ahora hay más juventud en el grupo, pero tenemos que tener los pies en el suelo porque esto recién empieza.

--¿Dónde ve al equipo al final de Liga? ¿Cuál es el objetivo?

--Los que llevamos más tiempo sabemos que la Segunda B es una competición muy dura. Poco a poco tenemos que ir sumando los máximos puntos posibles. Debemos seguir como hasta ahora, con fe para estar arriba, pero con el único objetivo de preparar el próximo partido para sumar de tres. Por ahora lo estamos consiguiendo y hay que seguir así.

--¿Cómo valora a Javi Calleja?

--Es un gran entrenador, desde el primer día me dio mucha confianza, me habló bien y estoy muy contento y agradecido por las palabras que tuvo conmigo.

--Para acabar, entrena a diario con el primer equipo. ¿Por qué lleva cero puntos en el casillero?

--El inicio no fue como esperábamos, pero hay que tener confianza en que la plantilla demostrará su nivel. Yo espero jugar más partidos en el primer equipo, pero sé que debo ir paso a paso para aprovechar las oportunidades.