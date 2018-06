Lidón Muñoz bate su récord de España de los 50 libre

La nadadora del CN Sant Andreu Lidón Muñoz ha batido este miércoles el récord de España de los 50 metros libre con un tiempo de 25.20 segundos en la primera jornada del 39 Trofeu Ciutat de Barcelona que se celebra en la piscina de su club.

La castellonense ha mejorado en una centésima el anterior récord (25.31) que ella misma poseía desde el pasado mes de abril cuando ganó la prueba en los Campeonatos de España. "Ha sido una sorpresa porque no me lo esperaba. Venía de entrenar en altura la resistencia y las sensaciones no acostumbran a ser muy normales. No me notaba muy normal, pero sí con mucha fuerza en la piscina", dijo.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y a dos meses de los Europeos de Glasgow, Lidón Muñoz considera que esta marca es "una buena señal" y que le da "mucha confianza" para creer que puede seguir mejorando este tiempo.

Lidón Muñoz quedó quinta de una final de los 50 metros libres ganada por la canadiense Taylor Ruck (24.68). La segunda posición fue para la holandesa Kim Busch (24.95) y tercera fue la rusa Mariia Kameneva (25.04). "Me motivaba mucho competir en Barcelona para ver cuál es mi realidad a nivel internacional y ver si puedo aspirar a hacer cosas buenas", concluyó.