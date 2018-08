Locura en Milán por el fichaje de Higuaín

Gonzalo Higuaín ya es nuevo jugador del AC Milan. El futbolista argentino ha acudido esta mañana a la clínica La Mandonnina para pasar el reconocimiento médico pertinente y acabar de cerrar su fichaje por el club rossonero. Minutos depués ya ha posado con la elástica de su nuevo club y ha desatado la locura entre los aficionados del Milan, que se han concertado para recibirle al grito de: "Hemos venido hasta aquí para ver marcar a Higuaín".

El 'Pipita' llega a la plantilla de Gennaro Gattuso procedente de el Juventus, que ha cedido al delantero argentino y lo ha canjeado por otro zaguero, Leonardo Bonucci. Eso sí, para incorporarlo, el Milan deberá pagar 18 millones de euros a la veccia signiora y tendrá una opción de compra obligatoria de 36 millones para la próxima campaña. Su debut podría llegar el próximo 11 de agosto en Estados Unidos ante el Real Madrid.

