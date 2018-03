«Los cambios nos dieron un punto de más»

Javier Calleja también dejó lugar a la crítica dentro del ambiente de alegría colectiva que se desencadenó tras la remontada ante el Atlético. El 2-1 no permitió que el técnico amarillo escondiera su malestar por una acción que, por suerte, no fue finalmente clave. «La jugada del penalti es muy importante, marca el partido, y no era. Nos perjudica. El equipo está fuerte, pero es verdad que no estamos teniendo fortuna en algunas decisiones y podía sentirse mal por eso. A ver si se equivocan a nuestro favor algún día».

Denuncia aparte, en la que también incluyo el meridiano penalti no señalado sobre Bacca «el jugador me dice que le golpean»—, Calleja se fue ayer de La Cerámica con una sonrisa de oreja a oreja. «El equipo tuvo fe, lo intentó, trabajó y eso es muy importante para nosotros», destacó el técnico de un partido «igualado» y en el que los hombres que salieron en la segunda parte —Sansone, Ünal y Castillejo— sirvieron de revulsivo. «Es verdad que los cambios nos han dado ese punto más. Pero aquí ganamos y perdemos todos, esto es un equipo, un bloque y el colectivo es lo que importa. Enes ha sido determinante, Samu ha jugado muy bien y Sansone también», afirmó.

Sobre la pelea europea —el Villarreal ya es quinto—, Calleja cree que la victoria de ayer solo es un pequeño paso: «Hay muy pocos puntos de diferencia y esto será largo, debemos seguir partido a partido, sin mirar más allá».

Por su parte, Sergio Asenjo valoró tras el choque la comunión entre el equipo y la grada. «Vamos todos a una y eso se nota», dijo el portero, que no tenía duda de que la «reacción del equipo» iba a llegar.