El Madrid no quiere descuidos hoy en su camino hacia la final

El Real Madrid no quiere caer en el error de los cuartos de final y afronta la vuelta de la semifinal de la Champions ante el Bayern como si el 1-2 de la semana pasada en el Allianz Arena no existiera. Tanto el técnico, Zidane, como los jugadores, quieren evitar cualquier confianza y no repetir ni por asomo el episodio vivido ante la Juventus, a la que el equipo blanco eliminó con un discutible penalti en el añadido cuando el equipo italiano había igualado el 0-3 del partido de la ida.

Zidane dejó claro ayer cuál es la clave para acceder a la tercera final consecutiva y optar a su cuarta Champions en los últimos cinco años. «La clave para nosotros es pensar en ganar el partido, nada más, entrar al campo a ganar. Es nuestro objetivo. Ni especular, pensar, recular ni hacer cosas extrañas. Tenemos que salir a marcar rápidamente y lo vamos a intentar hacer», dijo ante la cita con el conjunto alemán.

CONCENTRACIÓN / Sabiendo de la capacidad que tiene el Bayern para ganar en cualquier estadio del mundo, Zidane apuntó a «la concentración» y la «determinación» como factor decisivo para llegar a la final. «No tenemos que cambiar muchas cosas. Sabemos que nos jugamos una final y que la ida fue muy buena, pero en la vuelta hay que demostrar que queremos pasar», detalló.

El Madrid no podrá contar con Isco, que no se ha recuperado a tiempo, mientras que el Bayern podría recuperar al lateral izquierdo Alaba, aunque tendrá las bajas de peso de los lesionados en la ida Robben y Boateng, además de las ausencias de más larga duración del portero internacional Neuer y el extremo Coman.

El veterano técnico alemán Jupp Heynckes, en vísperas de su retirada, no quiere desaprovechar su última oportunidad en un banquillo: «Nuestro ADN es que siempre marcamos goles. Queremos tener muchas oportunidades en el Bernabéu y evitar lo errores defensivos que cometimos en la ida», sostuvo el entrenador del Bayern, que cree en sus posibilidades: «Nos enfrentamos al campeón de las dos últimas Champions, pero tengo jugadores con mucha experiencia y venimos a buscar nuestra oportunidad».