El Madrid quiere despegar ante un amenazante Sevilla

El Sevilla llega al Bernabéu este sábado empatado a puntos con el Madrid en la Liga y clasificado para los octavos de final de la Champions, como el equipo blanco, que necesita sumar un triunfo convicente para encarar el clásico del día 23 con la mejor mentalidad después de su errática trayectoria en la competición liguera. Es por eso que Zinedine Zidane ha hecho este viernes un llamiento a la afición madridista para que apoye al máximo al equipo, sean cuales sean las circunstancias por las que transcurra el partido, y por supuesto ha subrayado que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia, como el propio jugador se encargado de airear en un alarde de modestia. Lo que el técnico francés desea ahora fervientemente es que lo demuestre tanto ante el Sevilla como ante el Barcelona en el último partido del año.



Zinedine Zidane, durante el último entrenamiento del Madrid en su ciudad deportiva / PAUL WHITE (AP)

"Estamos a mitad de camino. Los primeros seis meses han estado bien. Lo podíamos haber hecho mejor en la Liga, pero podemos terminar de manera fantástica en los dos últimos partidos de Liga del año y los próximos seis meses pueden ser muy interesantes para todos", ha dicho Zidane para cerrar una rueda de prensa en la que ha confirmado que el central Vallejo está a su diposición para recibir el cuadro sevillista, pero no así Bale. Ambos han vuelto a entrenarse con el equipo, pero el galés solo lo ha hecho durante el primer tramo de la sesión. No entrará en la convocatoria aunque sí viajará con la expedición blanca el domingo para jugar el Mundial de Clubs.

Defensa en cuadro

La incorporación del joven central aragonés alivia un poco la situación de la línea defensiva, ya que no puede contar con Carvajal ni Ramos por sanción, ni con Varane por lesión. Tampoco puede hacerlo con el mediocentro Casemiro, una de las alternativas, también sancionado. Si finalmente decide no incluir a Vallejo en la formación titular, Llorente puede formar pareja junto a Nacho en el centro de la defensa. En la convocatoria estará el central del Castilla Manu Hernando, que ha participado en la sesión preparatoria con la primera plantilla.

El técnico francés confía en que su equipo, consciente de la trascendencia del envite, de la talla ante el Sevilla y que su gran estrella responda al cálido recibimiento que tendrá con una actuación decisiva que confirme la justicia de su flamante quinto Balón de Oro. Los dos goles que el portugués lleva en la competición liguera no lo hacen.

Retirada en el Madrid

"Es el mejor jugador en la historia del fútbol, sí. Luego es como siempre, hay muchos que han hecho y están haciendo, también aquí, pero lo que está haciendo él no lo ha hecho nadie. Lo que ha hecho y lo que va a hacer es impresionante", ha afirmado Zidane, que a continuación, cuando le han preguntado si de verdad cree que Ronaldo es mejor de lo que él mismo fue, ha provocado las risas de los presentes con su contestación: "Claramente yo he sido mejor... Sabéis lo que pienso. Es mucho mejor Cristiano con diferencia, pero no pasa nada. Yo también he hecho una buena carrera".

Con anterioridad había hecho votos por que la estrella portuguesa acabe su carrera futbolística en el Madrid. "Yo siempre le veo aquí. Hay gente que siempre está con el mismo debate, que si no está feliz... Es lo que hacen para molestar a Cristiano, al Real Madrid y a todos los que estamos aquí. Estamos en el mejor club del mundo y no hay debate. Lo dijo bien claro él y no hay que decir más. Puede venir un jugador aquí, estar diez o veinte año9s y nunca hará lo que ha hecho Ronaldo. Ha hecho historia y la va a seguir haciendo hasta que se retire aquí", ha señalado el entrenador blanco.