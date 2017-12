Magic Johnson e Isiah Thomas se reconcilian entre lágrimas

Magic Johnson e Isiah Thomas han retomado su amistad después de casi tres décadas de reproches, rencor y distanciamiento. Construyeron su carrera como grandes amigos y enconados rivales en la década de los 80, en la que sus equipos, Los Angeles Lakers y los Detroit Pistons, pelearon por el trono de la NBA. Y después esa relación de amistad y respeto, que, se reflejaba en el beso con el que se saludaban antes de empezar sus encuentros, fue emponzoñándose hasta romperse.



Magic Jhonson e Isiah Thomas se saludan en su etapa en la NBA / ARCHIVO

A eso les empujó no solo la rivalidad que se creó entre sus dos equipos. También otros episodios más turbios. Magic acusó a Isiah Thomas de difundir los rumores sobre su presunta homosexualidad cuando el actual presidente de operaciones de los Lakers conmocionó al mundo anunciando que había contraído el virus del SIDA. El exbase angelino fue después uno de los principales responsables de vetar la presencia de Isiah Thomas en el Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en la primera oportunidad que los profesionales de la NBA compitieron en el torneo olímpico.

La ruptura definitiva

El poso de la inquina se asentó, sobre todo, a raíz definitivamente tras los comentarios de Magic Johnson en el libro “When the game was ours”, traducido en España "Cuando éramos los mejores", un libro que relata la historia del base de los Lakers y la estrella de los Celtics, Larry Bird desde su etapa universitaria y una rivalidad sobre la que construyó la expansión de la NBA en los años 80 hasta convertirse en una liga global. En el libro, Magic se refiere a Isiah Thomas “como la mayor decepción personal que tuvo en su vida” y a raíz de esos comentarios, Thomas también respondió a su examigo con dureza: “Podría haber tenido el coraje de decirme toda esa porquería a la cara”.

Casi 30 años después, Magic Johnson e Isiah Thomas se han reencontrado en un plató de NBA TV, se han sincerado, se han abrazado y han sellado su reconciliación entre lágrimas, después de estas emotivas palabras de Magic: “Déjame decirte que mi mujer, mi padre, mi madre, me decían que tenía que volver a sentarme conmigo. Así que cuando me llamaron no tuvo dudas y dijo ‘vamos a hacerlo”. Sentarme frente a ti y poder revivir todos esos momentos de diversión, de excelencia, de trabajo duro, de soñar en grande. ¿Quién se siente a los 19 o 21 años soñando las cosas que queríamos hacer? Y ahora estamos aquí. Eres mi hermano, así que déjame perdir perdón si te he hecho daño y por no haber podido estar juntos. Dios es bueno por reunirnos otra vez”.