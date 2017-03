Manu Calleja ofrece una jugosa rueda de prensa

Manu Calleja ha vuelto a ofrecer una jugosa y larga rueda de prensa, previa al Castellón-Torre Levante de este miércoles (20.30 horas), partido al que los albinegros llegan después de tres derrotas consecutivas y fuera de los puestos de 'play-off'.

La plantilla: “Los jugadores van a hacer un esfuerzo. ¿Los impagos? Los jugadores son personas y viven en un entorno; y si este entorno es así… Pero, la hora de competir, esto no influye, ni nadie se acuerda de nada cuando salen a jugar. El domingo estaban llorando por la derrota”.

El partido de Silla: “El domingo, cuando volví, lo vi dos veces. Y el lunes por la mañana, con mi ayudante, otra vez. El fútbol es esto: Zagalá comete un error impropio de su nivel y luego el equipo se cae anímicamente”.

Situación personal: “Estoy en una situación compleja, soy de los que se preocupa mucho de todo en exceso. No quiero excusas ni ir de víctima por la vida. La situación es dura, pero nunca he llorado en mi vida. Pido el apoyo de todos, incluso de la gente que me critica. He recibido cariño, más allá de los cuatro becerros que, en las redes sociales, me han amenazado de muerte, tengo pruebas. Estoy decidido a no rendirme jamás”.

Debut en el banquillo: “Ayer [lunes] una persona impidió que me tramitasen la licencia, cuando la federación valenciana ha resuelto que se inhibe porque [el contencioso] va por la vía social. A buen entendedor… Yo tengo los papeles en regla. Es muy duro no dirigir en el banquillo, porque hay situaciones en las que no puedes trabajar, el rival te escucha, nos condiciona en el tema arbitral… Quiero sentarme para volver a ser yo, para poder decirle a mis nietos que me he sentado en un banquillo en el que han estado gente como Oltra, Di Stéfano o Paco Herrera”.

La dinámica: “Las sensaciones no son buenas, pero si le preguntas al Torre Levante o al Orihuela, les gustaría estar en nuestra situación. No hay que ser víctimas, sino protagonistas. Hay que ser optimistas, no llorones. En la primera vuelta hubo tres derrotas seguidas y luego el equipo estuvo veintitantas jornadas sin perder”.

Marenyà: “Si está al nivel del otro día, jugará lo que resta de temporada como lateral derecho. Es el jugador que más rindió el domingo y siempre aporta algo, que es intensidad competitiva. ¿Abraham? Es el mejor lateral derecho de la categoría, defiende y ataca, pone centros de calidad que te dan goles…”.

Torre Levante: “Intentará jugar con nuestra ansiedad. Es un equipo con veteranía en puestos muy importantes, preparado para estos partidos. Me preocupa la calidad de Rubén Suárez, un delantero que está de dulce, tiene dos centrales experimentados… Va a ser un rival directo hasta la última jornada”.