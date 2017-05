Manu Calleja ve un «ambiente óptimo en el vestuario» cara a los play-off

Aliviados después de haber alcanzado el primer objetivo y haber cobrado (aunque sea gracias a un préstamo de la AFE), los jugadores del Castellón encaran con ánimos renovados el primer asalto de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda B (mañana en Castalia, a las 18.00 horas). Así lo ve Manu Calleja, que habla de «un ambiente óptimo» en el vestuario. Abraham y el recién incorporado Pruden son las únicas bajas. «Con el trabajo del cuerpo técnico y los fisios se ha conseguido lo primordial: que los chicos lleguen en condiciones», sostuvo. «Están con muchas ganas: tuvimos que parar ayer [por el jueves] el entrenamiento por un exceso de intensidad», incidió. «Están más aliviados y descargados», subrayó el míster.

Calleja también ve ilusión en la afición. «Veo colas todos los días. Va a responder como siempre, porque todos tenemos claro que el ascenso es importantísimo. No solo debe venir, sino animar, que se comporte como el día del Villarreal C o del Olímpic», estimó.

De forma excepcional, Calleja se explayó en el análisis del rival. «El lunes no tienes información; el martes piensas: ‘les pasamos’; el miércoles has visto que hacen un par de cosas bien; el jueves, que ya no son un par de cosas; el viernes lo ves al 50%; y seguramente mañana [por hoy] estaremos ya con ese punto de preocupación», contextualizó. «Hay que quitarles el balón, porque a veces son excesivamente ofensivos», añadió. «Tienen a un delantero determinante; hacía tiempo que no veía a un jugador así», dijo de Aitor Pons, autor de 33 goles.

IDEAS CLARAS // Preguntado por qué prefería, si no encajar ningún gol o marcar, Calleja no lo dudó: «Portería a cero, esa es la prioridad». «Hay que empatar un partido y ganar otro», matizó. «Nos van a hacer sufrir, aquí y más en su casa», prevé el entrenador orellut, que zanjó su disección con una comparación: «Por la idea de fútbol que tiene, por sus conceptos y debilidad a parón parado, el Poblense se asemeja al Villarreal C».

Calleja habló de cómo encarar los play-off. «He jugado siete fases de ascenso. Empecé creyéndome Juanma Lillo y ahora soy Simeone», comentó, con la espina clavada de no haber subido en las siete promociones disputadas entre Noja (5), Portugalete y Conquense. El cántabro ha visto como se le han escapado dos ascensos a 2ª B en los últimos minutos.

«Los equipos que suben son los sólidos, los que defienden bien y son buenos a balón parado, de ahí la evolución que he tenido como entrenador», reforzó. «Se juega muy poco en estos partidos, menos que en uno de Segunda B o de la fase regular, así que…», indicó. «Debes adaptarte a lo que tienes y, además, no somos un equipo de grandes virtuosos», admitió Calleja sin reparos.