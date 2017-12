Marc Gasol estalla tras la nueva derrota de los Grizzlies

Los Memphis Grizzlies sufrieron ante los Toronto Raptors otra derrota y no salen del pozo. Acumulan 12 derrotas en los últimos 13 partidos y ya son penúltimos en la División Suroeste (107-116). Marc Gasol, que anotó 20 puntos, estalló tras el partido. "Todos y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y ver lo que tenemos que hacer para salir del agujero", dijo el pívot de Sant Boi.

"No hemos visto esfuerzo en la segunda parte. Hemos empezado a pensar en nosotros mismos en plan este chico ha fallado o este otro no me ha pasado el balón o este no me ha ayudado. Hemos empezada tener demasiadas excusas. Hemos sido un poco perezosos y no hemos tenido ninguna urgencia. Que los chicos no tengan ese sentido de urgencia cuando hemos perdido 12 de los últimos 13 partidos me parece alucinante", apuntó el pívot catalán.

Cambio de técnico

Los Grizzlies ya cambiaron de entrenador hace unas semanas después de que el propio Gasol hiciera unas declaraciones de descontento tras quedar en el banquillo todo un último cuarto. El relevo no ha mejorado las cuentas del equipo de Memphis.

"Hablamos mucho y nos decimos las cosas correctas, pero luego no las hacemos. Queremos hacerlas y quiero que los chicos hagan lo que sea necesario para ganar y salir de este hoyo", argumentaba el 'all star' de los Grizzlies. "Porque cuando las cosas van mal ves la verdadera cara de la gente. Ves por lo que se levantan y lo que les preocupe y he visto mucho egoísmo. No siempre en el sentido negativo. Yo mismo he intentado forzar la situación intentando una reacción. Pero eso no funciona. Tenemos que trabajar juntos".