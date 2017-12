Marcelino: «El Villarreal recuperó la identidad con la llegada de Calleja»

El de hoy no será un partido más para Marcelino. El ahora técnico del Valencia se enfrenta por vez primera al Villarreal desde su salida, aunque quitó hierro a esta circunstancia: «Por mi experiencia es más especial el partido que juego contra un exequipo en su campo por ir al banquillo y vestuario contrario al que iba normalmente, ver a la afición que tan bien me trató, ahí sí que sería una situación más especial».

El entrenador valencianista se deshizo en elogios hacia su rival: «Tienen buenos centrocampistas, buena técnica, transiciones rápidas y delanteros con mucha movilidad y velocidad. Si juegan con rombo, también nos van a exigir algo nuevo y diferente a lo que estamos acostumbrados y es un rival de muchísima entidad».

De hecho, Marcelino quiso destacar el trabajo realizado hasta ahora por el técnico, dejando entrever un palito para Escribá: «Desde la llegada de Calleja han recuperado la identidad perdida, los buenos resultados y el buen juego, pese a tener bajas importante como la de Bruno».

Dejando a un lado sentimentalismos, el asturiano no esconde que los tres puntos en juego son «tremendamente importantes. Si ganamos, les sacamos 13 puntos, que no es una ventaja definitiva pero que les dificultaría mucho cogernos. Deberíamos tener no un bache sino medio socavón».

Sobre Gayà, Marcelino explicó que va convocado y decidirán hoy mismo si es demasiado arriesgado que juegue o por el contrario los doctores dicen que está apto para hacerlo. También habló de Gonçalo Guedes, que reapareció la pasada jornada y dijo que en cada entrenamiento su mejoría ha sido palpable. Admitió a su vez que su equipo, que ha perdido en los dos últimos desplazamientos, «no tiene la misma efectividad que antes». Que no la recupere hoy ante el Villarreal...