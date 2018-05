Marcelo: "El balón me da en la mano y es penalti"

Marcelo se sinceró en las entrañas del estadio Santiago Bernabéu al acabar el partido contra el Bayern y reconoció que sí hizo penalti en la jugada clave y más polémica del partido. En declaraciones ante los medios informativos el defensa brasileño reconoció: "Sí, el balón me da en la mano y si me da en la mano es penalti".

Incluso fue más allá: "Si dijera que no el balón no me ha dado en la mano estaría mintiendo. La realidad es esa". Marcelo reconoció que la jugada que protesta el Bayern le da el balón en la mano dentro del área. Destacó la capacidad del Real Madrid para sufrir y acabar logrando una nueva final.

Asimismo, reconoció los problemas por los que pasó su equipo para clasificarse y destacó el papel determinante de Navas y Benzema en el encuentro. "Estoy muy contento por Keylor y Karim, merecían tener un partido así. El fútbol a veces es difícil, estás bien y fallas, estoy contento por ellos", aseguró en la zona mixta. "No creo que esté pensando Karim en quitarse un peso de encima. Trabaja mucho para ayudar al equipo, noches malas todos tenemos, en el fútbol un día metes dos goles y otros días fallas. Unos días te aplauden y otros te pitan", añadió.

La satisfacción

"Estamos muy contentos, era nuestro objetivo llegar a otra final, hemos trabajado y sufrido muchísimo para lograrlo. Ha sido un partido muy duro pero estamos en otra final. Nos hemos medido a un rival muy duro, había mucha tensión por si marcaban y hemos sufrido con mucho trabajo, sabiendo lo que estábamos haciendo.", dijo.

"No pienso en comparaciones, el Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos. Intentamos hacer todo lo posible para llevar al Real Madrid sin pensar en hacer historia, solo jugar y ganar", sentenció.