De los jugadores del Castellón renovados, cada uno guarda una historia de sufrimiento y superación. Sobre todo si uno ha sido tan referencial, desde todos los puntos de vista, como Jordi Marenyà. Liberado del yugo de David Cruz, el vila-realense es otro. Más «ilusionado», hasta el punto de que, por momentos, se deja llevar por la corriente positiva que, a día de hoy, empuja, como si el Castellón fuera un velero, a buen puerto.

«Es un año diferente, con mucha ilusión. Se están haciendo las cosas bien, bueno, como se tienen que hacer», esgrime Marenyà, que cumple su tercera temporada como albinegro, dentro de esta segunda etapa, tras el paréntesis de sus dos años en Xàtiva, donde se fue en verano del 2013 tras haberse estrenado en Segunda A.

Marenyà cree que el verano ha sido satisfactorio. «La pretemporada solo sirve para que nos acoplemos todos, para llegar a tope al principio de la liga», asiente. «La plantilla es un muy buen grupo, muy competitivo, así que habrá que trabajar mucho para entrar en el once, pero es bueno porque estaremos más enchufados», enfatiza. «Si no es la mejor plantilla de Tercera, casi», sentencia. Así que no hace falta verbalizar cuál es la meta de este renacido Castellón. «El objetivo está claro. ¿La euforia? Nos gusta este ambiente actual. Al fin y al cabo, un futbolista vive para esto, para vivir un ambiente que seguramente no tienen equipos de Segunda A, pero tenemos que plasmar esa confianza con resultados», dice, recordando el poder de los más de 9.200 socios, una cifra por encima de clubs de la categoría de plata, por no hablar de Primera.

Habrá que ver si la incorporación de Dealbert cambia los roles sobre el estatus de Marenyà y Arturo, hasta ahora capitanes. «Este es un año diferente, pero lo importante es que siento la confianza del entrenador, la junta y los compañeros», señala. El arranque está a la vuelta de la esquina. Cuatro días… y ¡a jugar! Habrá que esperar un poco más para ese esperado primer partido en casa. «Ya estamos deseando que empiece, para jugar en Castalia y vivir esa experiencia de jugar ante miles de espectadores», destaca. «Hay gente que no está acostumbrada, pero tenemos que hacer que eso juegue a favor nuestro», advierte.