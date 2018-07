Márquez demuestra, de nuevo, su grandeza en Sachsenring

“¡Lástima!, en el segundo intento, en la vuelta buena, en la que iba mejor que nunca, he tenido dos salvadas en la misma curva, la tercera, pues primero se me ha ido de delante e, inmediatamente, de detrás. Si no me ocurre eso, hago un ‘vueltón’, pero, bueno, al fila hemos repetido la ‘pole position’ del pasado año”. Marc Márquez (Honda, 1.20.270 minutos), récord absoluto de su pista talismán, Sachsenring (Alemania), ha vuelto a demostrar su grandeza, su impresionante dominio de MotoGP y, tras unos entrenamientos graduados, cerebrales, estratégicos, ha conseguido su ‘pole’ nº 76 y la novena consecutiva en el trazado de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA).

Márquez, que lleva diez años consecutivos ganando en Sachsenring, desde que apareció, casi siendo un niño, en el 2010, liderará mañana (14.00 horas, Movistar MotoGP TV), la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania, junto a los otros dos pilotos que le han precedido en la mejora del récord, ya que tanto Danilo Petrucci (Ducati, 1.20.295) como Jorge Lorenzo (Ducati, a 1.20.327) lograron mejorar el récord del propio Márquez: 1.20.336, del 2015. La segunda fila será para Maverick Viñales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha). Y la tercera para Cal Crtuchlow (Honda), Andrea Iannone (Suzuki) y un sorprendente a lo largo de todo el fin de semana Álvaro Bautista (Ducati).



Marc Márquez y su Honda, en su vuelta rápida de hoy en Sachsenring (Alemania). / AP / JAN WOITAS



La verdad es que cuando le preguntamos el viernes si aquí también jugaría, como hizo y reconoció en Assen (Holanda) “a la puta y la Ramoneta” con sus rivales, Márquez lo negó rotundamente. “Aquí creo que mi margen de superioridad, de ritmo, de ventaja se ha reducido muchísimo con respecto del año pasado”, confesó el de Cervera (Lleida). Claro que también dijo que no le interesaba, pese a ser este un circuito muy cortito y que, por tanto, en 15 minutos tal vez habría posibilidades de hacer tres intentos de calificación, usar tres ruedas “pues hay más riesgo de caerse y a mí me interesa la calma”. Pues bien, sí, intentó el récord en tres vueltas suicidas y, a la tercera, lo logró “aunque, insisto, la buena era con la segunda moto, con la segunda rueda, pero he tenido que protagonizar una doble ‘salavada’”.

Enorme y festiva celebración

Márquez, que fue segundo en el primer ensayo (a 0.390 segundos de Iannone), quinto en el segundo entrenamiento (a 0.484 de Lorenzo), tercero en el tercero (a 0.296 de Iannone) y 10º en la sesión previa a la ‘quali’ (a 0.370 de Dovizioso), protagonizó un cuarto de hora decisivo de campeonísimo, del ‘rey’ de su jardín, del amo de Sachenring, pese a que en la ‘pole’ le precedieron Viñales, Lorenzo y Petrucci.

“Lo he celebrado como un loco, sí, es verdad, porque no la creía posible, pese a que todo el mundo y la historia me colocaba en ‘pole’, pues he estado sufriendo todo el fin de semana”, confesó ante el micrófono de Movistar MotoGP TV. “La segunda rueda, el segundo intento, era el mejor, pero por poco me caigo otra vez. Luego, con el último neumático, he empezado con otro error, pero el corazón ha podido esta vez más que la cabeza y me ha empujado a no desistir y, mira, al final lo he logrado”.

Tetracampeón de MotoGP con el equipo Repsol Honda

Márquez, como todos, cree que la de mañana “será una carrera muy dura, mucho, pues aquí, con sol y calor, nadie sabe cómo se comportaran los neumáticos”. “Yo me temo que no llegue a la última parte del gran premio en buenas condiciones, pues mi Ducati desgasta mucho la rueda trasera”, confesó el gran ‘Petrux’, que saldrá pegadito a Márquez después de haber aprovechado la rueda de Lorenzo en su mejor vuelta. “La verdad es que le doy las gracias Jorge pues me ha servido de referencia y he logrado un gran tiempo”.

Lorenzo, en efecto, estaba bastante mosqueado. “No sé si es muy legal lo que ha hecho Petrucci pero, bueno, tampoco voy a protestar mucho pues lleva una Ducati. Yo, por mi parte, estoy muy, muy, feliz pues en un trazado que no es nada propicio para mi, saldré desde la primera fila. ¿La carrera?, sigo pensando que Marc (Márquez) aquí tiene un plus que los demás no tenemos”.