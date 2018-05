Medio Ambiente continúa sin pronunciarse sobre la Gegant

En menos de tres semanas, el próximo 2 de junio, se debería disputar la Gegant de Pedra, que fue cancelada por Medio Ambiente hace casi un mes, pero que tras la reunión celebrada en el ayuntamiento de l’Alcora con presencia de todas las partes implicadas tomó un nuevo rumbo y se dijo que se iba a estudiar el caso.

Las últimas novedades han sido que desde Conselleria han pedido al promotor, Manolo Mallol, que les remita un recorrido alternativo, algo que ha hecho de forma inmediata. «Estoy a la espera de que me comuniquen si se puede realizar la prueba original, como quedamos en la reunión, o la que he tenido que idear tras la primera decisión que tomó Medio Ambiente de anular la Gegant de Pedra. Lo único que me han preguntado es si el recorrido alternativo entra en el PORN. Les he comunicado que no, pero siguen sin decir nada, cada vez queda menos tiempo y se deben preparar muchas cosas», señala.

petición desde el pp / Ante la ausencia de una contestación por parte de Medio Ambiente, la concejala del grupo municipal popular del Ayuntamiento de l’Alcora, Merche Mallol, instó ayer a la Generalitat a «dejarse de excusas y demoras y decir alto y claro si autoriza o no la Gegant de Pedra» o si, por lo contrario, el propio presidente, Ximo Puig, «es cómplice absoluto del boicot de sus socios de Compromís y suscribe con su dejadez el certificado de muerte de una prueba referente a nivel autonómico y provincial y que ha puesto a l’Alcora en el mapa internacional de carreras de BTT».

En relación a estas últimas palabras, añadió: «El éxito y la repercusión que ha tenido la celebración este fin de semana del Campeonato del Mundo de Trail es una buena muestra de todas las oportunidades de crecimiento económico y turístico que hay detrás de los grandes eventos deportivos y evidencian que cargarse la Gegant de Pedra es un grave perjuicio para nuestro municipio y para el resto de pueblos por los que pasa la competición».

Y visto el silencio que se está produciendo desde Medio Ambiente, sostuvo: «De nada ha servido la reunión orquestada por el director territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Toni García, para fingir un compromiso y una sensibilidad de la Generalitat con l’Alcora que vemos no existe», ya que «después de tres semanas no hay novedades ni respuestas sobre el futuro», apelando también al «sentido común y a la voluntad política» del Consell para «levantar el veto».