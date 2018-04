Medio Ambiente sigue en sus trece y también tumba la Gegant de Pedra

Crece la indignación entre los 'bikers' de la provincia. Si el pasado miércoles conocieron que el director del parque natural del Penyagolosa, Miquel Ibáñez, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, canceló la XCM Penyagolosa-Xodos, prevista para el 27 de mayo, ayer se supo que también ha vetado la celebración, el próximo 2 de junio, de la Gegant de Pedra, que iba a vivir su séptima edición. Los motivos son los mismos, el plan de ordenación de los recursos naturales del macizo del Penyagolosa (PORN), decreto 49/2006 de 7 de abril, que impide «el paso de vehículos con o sin motor, fuera de las carreteras y caminos, incluidos los agrícolas y forestales».

Esto ha provocado un mayor enfado por parte de los aficionados a las pruebas BTT y, sobre todo, del promotor de la competición que empieza y arranca en l’Alcora, Manolo Mallol, miembro del Club Ciclista Gegant de Pedra. «No entiendo la cancelación de la prueba por este motivo cuando el pasado año fue el mismo recorrido y no pasó nada, por lo que también se incumplía la normativa», sentencia, al tiempo que destaca que ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, como cada año, la solicitud dentro del plazo exigido —tres meses antes—, incluso admite: «Lo suelo hacer medio año antes».

Mallol, bombero de profesión, no entiende esta cancelación, que además llega a solo mes y medio de la disputa de la carrera y sin tiempo para modificar el recorrido, porque siempre han sido respetuosos con el medio ambiente, e incluso considera que este tipo de actividades es positivo en el caso de que se produzca algún incendio: «Me parecería indignante que tuviera que ver algo la cancelación con las mis declaraciones tras el incendio de Gátova el pasado año», en las que cargó contra el estado de los montes.

El promotor de la Gegant de Pedra, aunque lo ve complicado, espera que desde Medio Ambiente puedan rectificar. «Esta cancelación me quita las ganas de seguir organizando, por lo que será el fin de esta prueba. Es una lástima porque mi intención, tras ser Campeonato de España en el 2017, era convertirla en Europeo en un futuro», puntualiza.

Contrariado

Si ya no entendió la cancelación de la XCM Penyagolosa-Xodos, el diputado de Deportes, Luis Martínez, lamenta este nuevo veto. Al igual que Mallol, no entiende por qué con las mismas condiciones sí se autorizó el pasado año: «Es un cambio radical difícil de comprender». Mediterráneo intentó hablar con Miquel Ibáñez, pero este no atendió a las llamadas realizadas.