Merhi correrá la F2, al menos hasta Mónaco

Roberto Merhi estará de nuevo este fin de semana en Bakú (Azerbaiyán), en la segunda cita de la FIA Fórmula 2 con MP Motorsport, tras su 11º puesto en la segunda manga en Bahréin. Según Motorsport.com, el castellonense tiene asegurada su continuidad hasta al menos la carrera de Mónaco, con lo que correría las primeras cuatro citas del calendario, a la espera de ver sus opciones para las ocho restantes.

Rober considera que después de su palmarés en categorías inferiores (tercero en la Fórmula Renault 3.5 en el 2014, campeón en la F3 Euro Series e International Trophy en el 2011 y subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 WEC en el 2008), si lograse ganar la F2 este año, habría demostrado «más que de sobra» que está preparado para correr en F1 por buenos puestos: «Me gustaría estar con un equipo propiamente dicho y luchar por cosas, no por ser penúltimo todos los días».

«Llegamos a última hora a Bahréin y no se nos dio mal del todo. Estoy tratando de ganar el campeonato. Si me doy un poco de tiempo, ¿por qué no? Es el mismo coche para todos», valora.