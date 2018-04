Merhi, octavo en la primera carrera y pole en la segunda

Alex Albon se impuso en una loca primera carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2 y logró así su primer triunfo en la categoría. El tailandés, subcampeón de las GP3 en 2016, salía desde la pole en Bakú, aunque tuvo que pelear mucho para hacer buena su posición inicial en una prueba en la que parecía que el vigente campeón de la GP3, George Russell, tenía la victoria en el bolsillo, pero un error del británico le privó del triunfo.

Roberto Merhi brilló entrando en los puntos y finalizando en la octava posición en una carrera muy complicada para él. El castellonense vio como su coche se paraba en la salida y tuvo que empezar una notable remontada desde la 18ª posición, demostrando su tremenda clase. Pese a no tener uno de los coches más competitivos, pudo ascender hasta la octava plaza y ganarse así la recompensa de salir desde la pole en la segunda manga de Bakú.

«No quería arriesgar al final de la carrera. El DRS no me funcionaba y, por eso, no he querido presionar a mi compañero de equipo», valoró Merhi. «Esperamos solucionar los problemas de embrague», añadió. «Desde mi posición no han pasado muchas cosas en carrera, pero este circuito es bastante peculiar», destacó. «Es muy importante ser rápido en las rectas», incidió. «Para mañana [por hoy], la táctica está clara: tirar al máximo... y a ver si no me pasan», manifestó Merhi en declaraciones a Movistar F1.