Messi: "Es jodido estar en el banquillo"

A Leo Messi no le gusta calentar banquillo y en Argentina lo ha dejado claro ya que, según sus palabras, "es jodido estar en el banquillo porque desde fuera se ve todo mucho más fácil". Así se expresó la estrella azulgrana en una entrevista concedida al programa 'Líbero' de TyC Sports. "A veces, en el banquillo, te preguntas ¿por qué no hace eso, que era fácil? Pero en el campo no todo es tan fácil”.

Sin embargo, el delantero argentino no quiso cuestionar a su técnico, Ernesto Valverde, al apostar por las rotaciones y dejarlo en la suplencia. "El año es muy duro y debo aceptar jugar menos. Lo entendí así porque son muchos partidos en una misma temporada. Los años, además, se notan y el cuerpo empieza a pasar factura si juegas todos los partidos. Entiendo que es lo mejor”.

La opinión sobre el Balón de Oro

En la misma entrevista, Messi restó importancia a conseguir premios como el Balón de Oro que tiene a Cristiano Ronaldo como favorito. "Los premios individuales no son mi zanahoria. Me interesa el nivel de grupo. Ha sido hermoso lo que he ganado a nivel individual, sobre todo en los primeros años pero le doy importancia a lo logrado por el grupo porque ahora quiero ganar más Ligas y más Champions y algún título con Argentina. Estas son ahora mis prioridades”.