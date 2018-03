Messi jugará ante el Sevilla y Cristiano, baja

LaLiga recupera su rutina este fin de semana con la jornada 30ª de Primera División, tras el parón de selecciones, que ofrecerá un ensayo de la final de la Copa del Rey, con la visita esta noche del Barcelona al Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (20.45 horas, Movistar+ Partidazo), y reactivará el pulso entre Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia como perseguidores del líder y sus once puntos de ventaja.

Las secuelas de los partidos de selecciones, que pueden hacer mella en equipos como el Atlético por a lesión del uruguayo José María Giménez o el golpe de Diego Costa ante Argentina, más los cuartos de final de la Champions y la Europa League a la vuelta de la esquina, suman alicientes a una jornada que será otra final para el trío colista, Málaga, Deportivo y Las Palmas.

En cuanto al líder, la gran novedad de su choque ante el Sevilla en tierras andaluzas es el OK de su gran estrella, Leo Messi, que no jugó los dos partidos amistosos con la selección argentina (Italia y España, aquejado de problemas físicos). El crack fue convocado, aunque ello no garantiza su presencia en el once titular.

Por su parte, en el lado opuesto, el Real Madrid jugará en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas (18.30 horas, beIN LaLiga) sin su astro y jugador más en forma: Cristiano Ronaldo, que ayer no fui incluido en la lista de Zinedine Zidane aquejado de una contusión en la rodilla producida jugando con Portugal. Además, son baja Sergio Ramos (sobrecarga muscular) e Isco Alarcón (molestias en la espalda).