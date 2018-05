Messi, solo en el Barça en el fútbol europeo

FC BARCELONA 3 Leo Messi confesó que no se ve jugando en otro club de Europa que no sea el Barcelona. No obstante, el futbolista sudamericano no descarta regresar algún día al fútbol argentino para disputar al menos media temporada con el Newell’s Old Boys, equipo en el se formó en sus inicios: «Cada vez tengo más claro que, en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar». «Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell’s, nada más», declaró la estrella antes del arranque del Mundial de Rusia. Efe