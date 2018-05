Miguel Álvarez: «La eliminatoria no está sentenciada pese al 1-3»

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, se mostró muy orgulloso del trabajo realizado por sus discípulos en el encuentro de ida de la promoción de ascenso a Segunda División A disputado en San Mamés.

El filial amarillo cuajó un partido magistral en uno de los templos del fútbol nacional ante el equipo más goleador del los cuatro grupo de Segunda División B. No obstante, ello no impidió que el cuadro groguet se llevara una victoria de oro en su debut en la fase de ascenso a la categoría de plata del futbol español.

El entrenador de Guarromán, Miguel Álvarez, aseguró en rueda de prensa a la finalización del choque que «fue un partido complicado por el nivel del rival que teníamos enfrente, pero estuvimos realmente pletóricos, sobre todo a nivel defensivo, y además supimos interpretar los contragolpes a la perfección».

Partido completo // Según el técnico jienense, todos sus jugadores cuajaron un gran partido, uno de los mejores de la presente temporada 2017/18, además, en el momento más indicado. «Todos los futbolistas han estado muy bien. Sería injusto destacar a alguno. En línea defensiva sabíamos que íbamos a sufrir, pero en ataque podíamos hacerles daño. Hemos estado verdaderamente sensacionales».

No obstante, a pesar de los dos goles de ventaja que lleva el Mini Submarino para el choque de vuelta, Miguel Álvarez no cree que la eliminatoria esté ni mucho menos sentenciada: «Estamos muy contentos, pero queda un partido y el filial del Athletic de Bilbao es un gran equipo. En San Mamés le hemos minimizado, pero nos puede complicar el pase en la vuelta en Vila-real. La eliminatoria no está ni mucho menos sentenciada a pesar del marcador sentenciada».

Además, el entrenador del filial amarillo realizó una clara apelación a la afición mandó una petición a la afición de cara al partido de vuelta: «Nos gustaría que el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva fuera una olla a presión. La afición no nos va a fallar. Seguro que nos van apoyar para seguir adelante en esta promoción de ascenso».

A pesar del amplio marcador en un campo como es San Mamés la cautela va a ser máxima para el choque de vuelta, que se disputará, presumiblemente, y a falta de confirmarse la hora concreta, el sábado por la tarde en el Mini Estadi.

Gaizka Garitano // Para el entrenador vasco «ha sido un partido muy bonito. La clave ha estado en el primer gol», además, destacó que «el equipo ha jugado como ellos querían, el primer gol nos ha obligado a llevar la iniciativa». Sin embargo, el técnico vasco resalta que «hemos plantado cara. Podría haber sido otro resultado si hubiéramos marcado las dos claras que tuvimos». «Sigo creyendo en el equipo», sentencia el entrenador del Athletic B.