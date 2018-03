Mikel Landa demuestra en la Tirreno-Adriático que es un hombre libre

Ya es un hombre libre. Ya no corre atado y sus pedaladas respiran aire fresco sin necesidad de mirar atrás, observar, marcar y hasta conducir por contrato al jefe de filas. La vida de Mikel Landa en el conjunto Movistar tiene otro significado. Es jefe de filas en la Tirreno-Adriático, la prueba de una semana que precede a la Milán-San Remo y que como la clásica de un día organiza la empresa propietaria del Giro de Italia. Y en la Tirreno, en su etapa reina, en la cima de Sernano, con la nieve como compañía, Landa ha estrenado su palmarés victorioso en el equipo de Telefónica.

La vida de Landa en el Movistar es diferente, pero para bien. Siempre era un corredor al que le costaba entrar en forma; de hecho no lo hacía hasta el Giro, prueba que este año no disputa. En los meses de febrero o marzo, o no corría aquejado por las alergias, o si lo hacía distaba mucho de mostrar su mejor forma. En la Vuelta a Andalucía, pese a su mala contrarreloj final, demostró que ya corría a un buen nivel y en esta Tirreno-Adriático, en la que ha logrado la primera victoria española después de las logradas por Alberto Contador, se ha impuesto en la montaña más importante de las que se afrontan para comunicar en bici los mares Tirreno y Adriático, a través del interior de la península transalpina.

Los tres, al Tour

El conjunto Movistar ha dispuesto que sus tres líderes incuestionables, Landa, Alejandro Valverde y Nairo Quintana coincidan lo menos posible en las carreras previas a las tres grandes. Valverde y Quintana, sin embargo, encabezarán la alineación del equipo azul en la Volta, donde Nairo ya sabe que Valverde ejercerá de principal líder. El Tour será otra historia pero, con un Valverde que siempre gozará de la libertad ganada por el paso de los años, hay suficiente carretera y 'pavés' por los alrededores de Roubaix para que la carretera nombre al jefe de filas antes de que lleguen los Alpes.

La París-Niza

En la Tirreno-Adriático, que finaliza el martes, Landa se ha colocado tercero de la general a 20 segundos del líder, Damiano Caruso. En la París-Niza, que este sábado vivió también su etapa reina, triunfó Simon Yates, nuevo jersey amarillo. Los hermanos Ion y Gorka Izagirre se han colocado, segundo y tercero, a 11 y 12 segundos del corredor británico. Marc Soler ocupa la sexta plaza, a 37 segundos. La prueba francesa acaba este domingo en Niza.