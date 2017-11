Muguruza: "Me tomé mal el despido de Conchita, me quedé congelada"

Se encuentra de vacaciones después de concluir la temporada tenística como número dos del mundo. Fue la líder del ránking durante un mes y su objetivo es recuperar el cetro lo antes posible. "De niña siempre era mi sueño. Estar en la cumbre es la mejor sensación, es genial haberlo vivido, porque ser la número dos no es lo mismo", comentó Garbiñe Muguruza en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

VÍDEO | Nos dejó sin palabras! @GarbiMuguruza fue capaz de reconocer sus golpes en menos de un segundo ¡INCREÍBLE! https://t.co/3d5eXm2qpQ pic.twitter.com/Z1QxsMT8AZ — El Larguero (@ellarguero) 21 de noviembre de 2017

"Hay muchas jugadoras que quieren el puesto y enseguida cambia. Antes dominaban las Williams, ahora hay unas seis jugadoras rotando. La constancia es lo importante, pero mi personalidad y la forma de jugar no son constantes, soy más temperamental", agregó.

En el avión

La tenista también opinó sobre la polémica salida de Conchita como entrenadora de la Copa Federaciones. "Sí, me lo tomé mal. Me enteré de repente y de una manera no agradable. Me llamaron de la federación preguntando mi interés sobre cambiar la persona y yo pedí un par de días para dar mi opinión, porque además estaba de viaje. Y antes de montarme en el avión Conchita ya estaba fuera. Yo me quedé congelada y no quise indagar, pero estuve decepcionada con la gestión".

La reacción de Garbiñe Muguruza cuando se enteró de que no iban a renovar a Conchita Martínez. Lo contó anoche en @ellarguero https://t.co/4HfCtC689S pic.twitter.com/Y6ZKU1d6Cr — El Larguero (@ellarguero) 21 de noviembre de 2017

"A Conchita le conozco desde hace mucho, siempre hemos conectado de manera natural. Cuando mi entrenadora falló, automáticamente pensé en ella. Su experiencia y tranquilidad se juntaron con mis ganas de ganar. Conchita me dio una situación de frescura", dijo la hispanovenezolana, asesorada por la aragonesa durante su éxito de Wimbledon.

Muguruza, que aseguró "llevarse genial" con la nueva capitana, Anabel Medina, comentó también sus referencias tenísticas: "Me fijo mucho en los saques de las hermanas Williams. Tienen una fuerza natural, revientan la pelota. También me fijo mucho en la técnica de Federer, que ni suda. Pero también en la concentración de Rafa y el juego de Djokovic".