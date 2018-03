El Mundial de Motrocrós reúne a 26.000 personas en Vilafamés

El Mundial de Motocrós ha regresado a España este fin de semana y lo ha hecho por todo lo alto. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MXGP ha congregado a 26.000 personas en el Circuito RedSand de Vilafamés, entre las jornadas del sábado y del domingo, en un evento orquestado por la Diputación de Castellón dentro de su programa Castellón, Escenario Deportivo.

La jornada del domingo ha contado con hasta seis grandes carreras entre las cuatro categorías en liza, MXGP, MX2 y los Campeonatos de Europa de 250cc y 300cc.

MXGP, lucha entre Cairoli y Herlings

Antonio Cairoli, en MXGP; Pauls Jonass, en MX2; Pierre Goupillon, en el Europeo de 250cc, y Mike Krass, en el de 300cc, han sido los grandes triunfadores, aunque España ha tenido dos grandes alegrías con la segunda posición de Jorge Prado y la tercera de Alonso Sánchez Osuna.

Antonio Cairoli ha conseguido dos grandes triunfos en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado este fin de semana en RedSand MX Park.

El piloto italiano, vigente campeón, ha cuajado dos mangas en las que no se lo han puesto fácil, pero ha sabido deshacerse de sus adversarios y, sobre todo, no dejar ningún resquicio a su máximo contrincante esta temporada hasta el momento, Jeffrey Herlings. Tercero en discordia ha acabado Clement Desalle, que ha vuelto a mostrar su buen estado de forma, pero le falta un punto para llegar a las KTM, al igual que a tantas otras marcas y pilotos.

La primera manga de MXGP fue, nuevamente, todo un espectáculo. La Yamaha de Romain Febvre salía como una auténtica bala desde la valla. El ex campeón del Mundo ha rodado durante varios giros al trazado de RedSand en cabeza, aunque Antonio Cairoli cada vez cogía más ritmo y su excelente pilotaje le conducía hasta el liderato. Con el italiano en cabeza, la batalla se servía por detrás.

Jeffrey Herlings no había logrado una buena salida, pero cada demostró otra vez que es un auténtico matador en la arena y comenzó a deshacerse de rivales. El primero que más le costó fue Jeremy Seewer, pero en cuanto superó al suizo comenzó su escalada hasta la segunda plaza. El francés Febvre era tercero y cabe destacar la gran puesta a punto de José Antonio Butrón, que en los primeros compases rodaba noveno, pero finalmente cuajó su actuación en la posición trece.

Tras las caídas de ayer, Ander Valentín no gozaba de una nada buena posición de salida. Pese a ello supo sobreponerse a las adversidades y los primeros metros ha había remontada varias plazas hasta que finalizaba en el puesto 22.

En la segunda, Cairoli conseguía el Holeshot y le seguían Gautier Paulin y Tim Gajser. The Bullet salía séptimo, aunque un fallo en el primer giro le ha relegado hasta la posición 18, desde la que ha tenido que luchar de lo lindo para acabar tras el nueve veces campeón del Mundo.

Paulin ha logrado pasar a Cairoli, pero poco le ha durado la alegría, ya que el siciliano le ha devuelto rápidamente a ser segundo.

Desalle, Tim Gajser, ayer poleman, y Romain Febvre han hecho lo que han podido, pero cada vez parece más que en esta categoría reina hay dos campeonatos, uno de KTM entre Cairoli y Herlings y otro el de las demás motos.

José Antonio Butrón estaba marcándose una gran carrera. Iba noveno y un fallo mecánico le ha llevado a no poder acabar. Toda una auténtica lástima dada la buena impresión que estaba dejando ante el público español.

Prado, el estandarte entre los españoles

Jorge Prado ha conseguido el segundo podio de la temporada en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MX2. El piloto español ha sido segundo tras Pauls Jonass, que, de momento, ha sumado todas las mangas que se han disputado hasta la fecha, seis. Tercero en el podio ha sido Thomas Kjer Olsen, que ha bregado como un valiente en las dos mangas por meterse en los puestos de honor. En cuanto a los otros españoles de la categoría, Rubén Fernández ha firmado un excelente Top 15, Jorge Zaragoza ha sido decimoséptimo e Iker Larrañaga, el 18.

La primera manga comenzó teniendo a un protagonista poco habitual, Henri Jacobi, que se ha llevado el holeshot. Por detrás ya andaba Pauls Jonass, que pocos metros después del primer giro ya se deshacía de su rival, por lo que comenzó a emprender el camino hacía la consecución de una nueva victoria esta temporada. En esos momentos, Jorge Prado rodaba en la quinta posición, no había tenido su mejor salida de la valla. No obstante, comenzó a buscar incesantemente al alemán de KTM, le ganó la partida y comenzó el primer acto de una película que dejó a todos los asistentes boquiabiertos. El gallego y Conrad Mewse, ex compañero de Prado en el equipo Júnior de la marca naranja, ex campeón del mundo de 85cc y un largo etc, tuvieron una manga de batalla increíble.

Pero el británico no estaba predispuesto a ceder la segunda posición y se lo puso muy caro a su contrincante. Sin embargo, a falta de nueve minutos, Jorge Prado marcó el mejor tiempo hasta el momento de todos los integrantes de la parrilla y se ponía segundo tras Jonass. Pero lejos de ser un camino de rosas hasta la línea de meta, se unió al juego Thomas Kjer Olsen, que venía de atrás con mucha fuerza. El de Husqvarna apretó, al igual que siguió haciendo Mewse, a Prado, pero fue el lucense el que cruzaba la bandera de cuadros segundo, justo por delante de Olsen que frustró las aspiraciones de Mewse.

Jorge Zaragoza, que había tenido muchos problemas durante el fin de semana, cuajaba una gran primera manga acabando decimotercero. También dejó un gran sabor de boca en esta primera salida a pista Rubén Fernández, que pese a ir perdiendo varias posiciones durante la más de media hora ha sido 19.

Por su parte, Iker Larrañaga, que disputó gran parte de la carrera sin gafas, fue vigésimo segundo.

Goupillon gana el EMX250

El piloto francés Pierre Goupillon se ha convertido hoy en el primer líder del Campeonato de Europa de 250cc. El circuito de RedSand MX Park ha sido el escenario de la primera cita del certamen en la que al de Kawasaki le han seguido en el podio el también piloto galo Tom Vialle y el británico Mel Pocock, ganador de la manga de ayer.

Martin Barr y su Husqvarna se han llevado el triunfo de hoy sobre la arena levantina.Simeó Ubach ha sido el mejor español gracias a su decimoséptima posición, aunque hoy no ha podido cuajar la buena actuación que mostró ayer encima de su KTM.

Empieza el día con podio de Alonso Sánchez

Mike Krass se ha llevado el triunfo en el Europeo de 300cc y le han seguido en el podio Greg Smets y Alonso Sánchez.

El español ha subido a la tercera posición del podio en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El piloto de TM Factory Racing Motos Da Silva, en su primera carrera del certamen, ha logrado ser una de las sensaciones del Europeo de 300cc en RedSand MX Park.

Ya demostró estar en un gran estado de forma en la primera manga del sábado consiguiendo una sensacional cuarta posición. Y no pudo ser más por un fallo en su sistema de freno de atrás.

Hoy, Alonso Sánchez Osuna ha vuelto a salir con todo su potencial. Ya a las primeras de cambio ha estado con el grupo de cabeza logrando una muy buena tercera posición en la carrera y sumando 36 puntos que le sitúan en la octava posición de la general del campeonato. Eso sí, sin haber puntuado en Valkenswaard la semana pasada al no tomar parte de la ronda, lo que le da más mérito si cabe a su actuación del fin de semana en tierras levantinas.