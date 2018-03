Nafti quiere recuperar la intensidad en el Mérida

El Mérida de Nafti se caracterizó, principalmente en los partidos del Romano, por ser un equipo con comienzos de partido muy intensos. El técnico espera que su equipo lo repita con «más ímpetu y durante más tiempo», aunque para eso se necesita tener un buen nivel físico y en ese sentido, Nafti reconoce no saber cómo está el equipo pues «sólo lo he visto en dos entrenamientos, el domingo podré saber mejor cómo está el equipo a nivel físico».

El entrenador asume que se ha encontrado a un grupo «comprometido, con ganas de buscar soluciones. He hablado con ellos y eso está muy bien, pero lo importante son los hechos». El visionado del partido en Lorca «fue suficiente para concienciar a los jugadores». Su nuevo Mérida «tendrá variantes y cambios en todas las líneas», ya que el once que ponga en liza ante frente al Linense saldrá “de lo que he visto en estos dos entrenamiento, ya que no me puedo fijar de lo que hicieron en Badajoz y en Lorca».