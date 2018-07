Neymar: "A veces exagero de verdad. Pero en realidad sufro dentro del campo"

La imagen de Neymar Jr. quedó tocada en Rusia 2018. Lejos de utilizar el campeonato del Mundo como plataforma para despegar y convertirse en el nuevo heredero de la dupla Cristiano-Messi, el juego del brasileño quedó eclipsado por sus continuas caídas, el tiempo perdido en el suelo y el piscinazo corregido por el VAR.

Tras el Mundial, el delantero del Paris Saint - Germain dejó de representar la imagen del futbolista estrella para convertirse en un personaje cómico. Las redes se llenaron del bautizado como Neymar Challenge (vídeo en el que un grupo de personas se tiraba al suelo simulando una falta), personalidades conocidas salieron a criticar el astro brasileño y él terminó el campeonato dudando de su continuidad. "Es difícil encontrar fuerzas para seguir jugando al fútbol", escribió en su perfil de Instagram. Ahora, un anuncio ha intentado recuperar su imagen de estrella futbolística, de mago del balón.

Un hombre nuevo cada día

En una campaña publicitaria de Gillette, uno de sus patrocinadores, Neymar ha mandado una serie de mensajes a sus seguidores y detractores. El vídeo, titulado 'Un hombre nuevo cada día', empieza con el astro brasileño narrando su vida dentro de un terreno de juego. "Bloqueos con las botas en la pierna, rodillazos en la columna, pisotón en el pie", dice.

Lo hace para recordar y hablar de la polémica que le rodea, la exageración continua. "Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad. Pero en realidad, sufro dentro del campo. Ahora, tú no sabes lo que yo paso fuera de él", comenta Neymar en alusión a las críticas, los memes y las burlas que ha vivido durante los últimos meses.

El delantero del PSG no duda en hacer referencia a todas aquellos estereotipos que se han generado sobre su imagen y explica porqué no se detiene con la prensa cuando pierde o porqué se le ha visto llorar en más de una ocasión. "Cuando salgo sin dar entrevistas no es porque solo quiero las alabanzas de la victoria, es porque no he aprendido todavía a decepcionarme. Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a frustrarme".

El niño Neymar

Y cuando ya ha contestado a todas las críticas recuerda que él representa al niño que tiene dentro y pide ayuda para mantenerlo en pie. "Dentro de mí todavía existe un niño. A veces él encanta al mundo y a veces irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener a ese niño vivo, pero dentro de mí y no dentro del campo", explica antes de dirigirse a sus seguidores.

"Tú puedes continuar tirándome piedras o puedes tirar todas esas piedras y ayudarme a mantenerme en pie. Porque cuando yo estoy en pie, compañero, Brasil entero se levanta conmigo", concluye Neymar.