Neymar se graba yendo en bici con auriculares y sin casco

El delantero brasileño Neymar, en pleno proceso de recuperación tras fracturarse el quinto metatarso del pie derecho, dio un paseo en bicicleta con dos de sus amigos tras haber dejado las muletas. La estrella del París Saint-Germain publicó un vídeo en las redes sociales en el que aparece sobre dos ruedas sin el pie inmovilizado y en aparente buen estado de forma. Sin embargo, sorprende que no cumpla ni una norma de circulación: lleva auriculares, va sin casco y se graba mientras pedalea, lo que, al menos en España, está prohibido.

PELO AMOR DE DEUS MENINO @neymarjr CUIDADO NESSA BICICLETA.

ANDE COM AS DUAS MÃOS NO GUIDÃO, JOELHEIRA, CAPACETE E SEM USAR O CELULAR.

CUIDADO COM ESSE PÉZINHO ABENÇOADO pic.twitter.com/93SDdZU9bD