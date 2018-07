Neymar se queda en París

Neymar se queda. Esta vez sí. El astro brasileño, que no ha había hablado desde la eliminación de la 'canarinha' en el Mundial de Rusia, ha salido al paso y ha acabado con las especulaciones que le situaban en el Real Madrid. "Me quedo en París. Continúo en París. Todo el mundo sabe el cariño que tengo por el presidente, por el PSG y por la afición. Mi relación con el club es buena. Tengo contrato en vigor y seguiré", ha afirmado el jugador mientras ha recordado que "la mayoría de la prensa no sabe el objetivo del por qué fui a París".

Tras las críticas recibidas durante el campeonato del Mundo, el delantero brasileño llegó a publicar en su cuenta de Instagram que no se veía con fuerzas de continuar jugado. Sin embargo, poco a poco, volvió a ser el mismo Neymar de siempre, el de las stories continuas y las bromas incesantes. De hecho, hace un par de días se reía de aquellos que le empezaron a imitar con caídas constantes y grababa a unos niños mientras se tiraban al suelo protagonizando el ya conocido como "Neymar Challenge".

Hambre de títulos

Ahora, ya recuperando, insiste en París. "Quiero triunfar en este club, vencer y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa", ha declarado el delantero del PSG en Sao Pablo, donde ha celebrado una subasta para ayudar a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación. Además, ha asegurado que llegó a París "por un reto, por nuevos objetivos y esto no ha cambiado en mi cabeza".

Está convencido de que la temporada va a ser un éxito y que van a ir a buscar todos los títulos. Sobre todo, teniendo en cuenta la calidad de los futbolistas que componen la plantilla. "Nuestro equipo tiene una plantilla muy buena, estoy feliz porque tenemos jugadores de mucha calidad". Con él y Mbappé, el club de Al-Khelaifi buscará alzar la ansiada Champions League.