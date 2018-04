«No firmo el empate, pero el Castellón va como una flecha»

El entrenador del Borriol, Jacint Guimerà, no arroja la toalla pese a estar a ocho puntos de la zona de permanencia: «Está casi imposible, pero vamos a competir e intentar ganarlo todo. No caeremos en la dejadez». El técnico valora el inminente partido que les enfrenta mañana al Castellón: «El Castellón va como una flecha y en casa, con Sergi, lo ha ganado todo. El partido será bonito, se verán dos estilos diferentes. Intentaremos tener la pelota y a partir de ahí crear ocasiones».

Guimerà no oculta que su experiencia en el Borriol ha sido muy positiva: «Cuando llegué de Primera Regional costó un poco, porque tenía que convencer de mi idea a jugadores como Pepe Mora, al que iba a animar a Castalia de niño, pero he aprendido mucho». Volviendo al derbi, el míster desvela que no firma el empate: «Necesitamos ganar».