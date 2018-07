«No pienso en mis goles, trabajo para que se cumplan los objetivos»

Es uno de los delanteros de caché que ha llegado este verano para reforzar el ataque albinego en el regreso en Segunda B. Tras dos temporadas en el Reus y seis consecutivas en Segunda A, Alfredo Mayordomo, Máyor, está llamado a liderar la vanguardia orellut.

Al delantero de Aspe (Alicante) no le preocupan los goles, pese a estrenarse con dos tantos ante el Benicarló en la victoria por 1-5: «En pretemporada los goles son lo de menos. Lo importante es ir adquiriendo las pautas que quiere el entrenador y adaptarnos a su sistema de juego». «Somos muchos nuevos y lo primordial ahora es acoplarnos», arguye.

Un ‘9’ feliz por ser albinegro. «Estoy muy contento por haber fichado por el Castellón. Aquí hay gente magnífica y estamos intentando cohesionar al equipo. Además se respira muy buen ambiente en el vestuario», explica.

Sobre sus objetivos, Máyor piensa más en el colectivo. «No me preocupa el ver portería. No me marco una cifra de goles, me importa más que el Castellón cumpla los objetivos», expone.

En cuanto a su fútbol, el alicantino se define como «un delantero dinámico». «No solo un jugador de referencia como la gente se cree. Soy un luchador que me gusta atacar los espacios. Creo que soy un delantero completo», finaliza el Killer de Aspe.