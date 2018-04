La normativa del Penyagolosa impide la celebración de la BTT

La Conselleria de Medio Ambiente negó este jueves que haya prohibido la celebración de la XCM Penyagolosa-Xodos, que debía disputarse el próximo 27 de mayo, debido a que en sus registros no consta ninguna solicitud por parte de los organizadores de la competición para la celebración de la misma, una petición que de haberse realizado —Mediterráneo no pudo conocer la versión de la organización, debido a que no atendieron a las llamadas realizadas— hubiese caído en saco roto, puesto que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo del Penyagolosa, decreto 49/2006, de 7 de abril, lo impide.

Y es que el artículo 70.2 dice: «Se prohíbe, con carácter general, circular con vehículos, con o sin motor, fuera de las carreteras y caminos, incluidos los agrícolas y forestales». Este fue el motivo por el que Héctor Gasch, responsable del Club Ciclista Bike Addiction y encargado de organizar la prueba recibió la negativa del director del parque natural en la reunión mantenida entre ambos y tras la que se decidió cancelar la XCM Penyagolosa-Xodos, que era la tercera de las seis que componen la Challenge XC Maratón Diputació de Castelló y que arrancó el pasado 18 de marzo en la Vall d’Alba.

¿Existe solución?

La cancelación de la carrera debido a que incumple la normativa del parque natural todo apunta a que no tiene vuelta atrás. Y Javier Moliner, presidente de la Diputación, habló ayer sobre este asunto en la presentación del I Congreso Internacional marca, territorio y deporte, que tuvo lugar en la UJI y que se celebrará en este mismo lugar el 17 y 18 de mayo. «Lo que ha sucedido es criterio de la dirección del parque natural, pero me gustaría que la conselleria reconsiderara la decisión ahora que todavía estamos a tiempo de recuperar esas pruebas», indicó.

En este sentido, Moliner añadió: «Casi es una broma de mal gusto que una carrera que sale de Xodos y llega al Penyagolosa se suspenda por falta de cuidado. El director del parque debería saber que la gente de Xodos cuida el parque desde hace 700 años».

El presidente del gobierno provincial también pidió que se puedan buscar soluciones para que no vuelva a suceder un hecho como este en el futuro: «Hace falta sentido común, criterio, intentar ser posibilista y quitar la prohibición como forma de actuar para encontrar una salida, pues todos estamos trabajando para que cada vez estas actividades tengan menos impacto en el territorio».

Siguiente prueba

Debido a la cancelación de la XCM Penyagolosa-Xodos solo queda una carrera del circuito antes del verano. Y esta tendrá lugar en menos de semana y media, ya que será el próximo 29 de abril cuando se dispute el XCM Onda. La siguiente ya será en Borriol en el mes de septiembre.

Precisamente será en Onda donde los participantes en este circuito recibirán la devolución del dinero que abonaron por la competición suspendida.