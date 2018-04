La nostalgia de Toni Nadal

En sus manos una reproducción del Trofeo Conde Godó, a su lado Rafael Nadal y Albert Agustí, presidente del RCT Barcelona, Toni Nadal desbordaba orgullo y satisfacción recibiendo el homenaje en la pista que lleva el nombre de su sobrino. «La ilusión de mi vida era ver triunfar a Rafael», aseguraba el técnico que ha sido el mentor del número 1 mundial desde que cogió su primera raqueta con tres años en Manacor.

Desde esta temporada Toni Nadal ha dejado de acompañarle en el circuito y ayer reconocía su nostalgia al verle en torneos en los que ha compartido vivencias durante 15 años. «Se ha acabado una época», decía pero sigue pendiente de su sobrino, le da consejos y asegura que «si me lo pide y me necesita volvería». Lo dejó explicó porque «ya aportaba poco».

Este es el primer año que Toni no pisa las instalaciones del RCT Barcelona para presenciar los partidos como entrenador de Nadal, que el miércoles vio el partido de su sobrino con Carballés, cómodamente sentado en las gradas. Ha ganado sin correr", dijo tras el partido.

El técnico mallorquín destacó que la capacidad de lucha de su ssobrino sigue intacta en la pista, a pesar de los títulos y los récords que, a sus 31 años, ha conseguido el número 1 mundial. "Me gusta trabajar con gente comprometida. Lo que me produce satisfacción es entrenar a alguien y notar que está dispuesto a hacer lo que sea posible, y eso me pasó con Rafael. Ahora me da la sensación de que la gente lucha un poco menos y que tira los partidos cuando las cosas no van muy bien", ha dicho.

"Yo no le pedí que se fuera"

«Yo no le pedí que se fuera» bromeó ayer Rafael Nadal cuando le preguntaron por lo que había dicho su tío. El número 1 destacó que ha llegado donde ha llegado en el tenis profesional gracias a él. "No está en el día a día, pero no considero que se haya ido. En Mallorca, va viniendo en los entrenamientos, él sabe que estoy encantado de que venga cuando le apetezca. No hay nadie que conozca más mi juego que Toni"