El nuevo Castellón toma cuerpo para el reto de brillar en la Segunda B

El CD Castellón 2018/19, que hoy inicia la pretemporada —la primera sesión es a las 9.30 horas en Marina d’Or—, comienza a tomar forma. Tras el anhelado ascenso a Segunda B, el nuevo máximo accionista, José Miguel Garrido, dio un paso al frente en cuanto a la toma de decisiones, situando a Juan Guerrero como director deportivo, junto con el ya exfutbolista Àngel Dealbert como secretario técnico.

En cuestión de tres semanas, el nuevo responsable deportivo del club albinegro se ha puesto manos a la obra con el objetivo de confeccionar una plantilla con futbolistas capaces de competir, como mínimo, para aspirar a estar en el play-off. Y para ello, como indicó Mediterráneo, se destinará un millón de euros para la confección del nuevo plantel.

MEDIDA IMPOPULAR / La primera toma de decisiones del binomio Garrido-Guerrero fue decir adiós a más del 90% de la plantilla del ascenso. Una medida impopular, ya que los nuevos regentes del Castellón solo se han quedado para esta nueva andadura a Cubillas, Juanjo Gracia, Castells y Luismi Ruiz, despidiendo al resto.

En especial, fueron dolorosas las salidas de gente de la casa como el capitán Marenyà o el meta Zagalà. Sin tener en cuenta a otros de la terreta como Arturo, Ferreres, Iván Sales o el joven Colomer, autor del gol del ascenso. Así como jubilar a Dealbert.

APUESTAS SUREÑAS / Pero el fútbol no entiende de memoria y como máximo accionista que es, Garrido ha querido hacer borrón y cuenta nueva en busca de futbolistas contrastados en Segunda B, aunque la mayoría de ellos tiene experiencia tanto en Segunda A como incluso en Primera.

Hasta la fecha, 14 son los jugadores con los que podrá contar Sergi Escobar en la puesta de largo. Se da la curiosa circunstancia de que el nuevo director deportivo, Juan Guerrero, es sevillano y la mayoría de los futbolistas contratados son andaluces.

PORTERÍA CUBIERTA / Aunque el que no es andaluz es el guardameta fichado para ser titular, el valenciano Álvaro Campos, que ya estuvo en el Castellón. Junto a él estará Jesús López, cancerbero cordobés, de Lucena, de 21 años con experiencia en Segunda B e incluso el pasado año en 2ª A dentro de la disciplina del Lorca.

DEFENSA EXPERTA / Para la defensa, hasta la fecha se han firmado tres futbolistas de mucho nivel para la categoría, como Ramón Verdú (34 años), ex del Ontinyent para el lateral zurdo; Paco Regalón (31 años) como central diestro, ex del Racing de Santander; y el central zurdo Satrústegui, navarro de 28 años ex del Lleida. Junto a ellos sigue de la anterior campaña Luismi Ruiz,

MEDULAR DE CALIDAD / En el centro del campo continúa Castells y han firmado a dos centrocampistas con calidad y visión de juego, no exentos de trabajo, como Caballero (Rápido de Bouzas) y Theo García (San Fernando).

UN ATAQUE QUE MUERDE / En cuanto a futbolistas ofensivos, siguen Juanjo Gracia como extremo izquierdo —también lateral— y Cubillas como 9 de referencia. Mientras que han llegado el extremo diestro Acevedo (Villarrobledo), el extremo zurdo Hicham, cedido por el Almería; y el delantero centro Máyor (Reus).