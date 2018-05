El nuevo Villarreal apunta a una remodelación total en su ataque

La parcela ofensiva del Villarreal podría sufrir una radical transformación la próxima temporada, hasta el punto de verse renovada casi al 100% con respecto a la delantera que comenzó la campaña recién finalizada y en la que Escribá, primero, y Calleja, a partir de septiembre, dispusieron de Bakambu —traspasado en enero al Beijing Guoan—, Bacca, Sansone y Enes Ünal, grupo después reforzado con la llegada del colombiano Roger Martínez procedente del Jiangsu Suning.

De todos ellos, solo Ünal —reforzado con la regularidad de la que ha dispuesto en la segunda parte de la Liga— podría tener una plaza asegurada en el próximo proyecto de la entidad amarilla. El distanciamiento con el Milan por el precio de la opción de compra de Bacca —el internacional colombiano, cedido hasta el 30 de junio, ya ha sido reclamado por la entidad rossonera—, las ofertas que pueden llegar este verano por el italiano Sansone, sobre todo de Italia, donde el transalpino mantiene un buen cartel, o la situación de Roger Martínez, confirmado para la pretemporada pero con una posible cesión en el horizonte, dejan en el aire el futuro de los tres puntas, situación ante la que la entidad amarilla ha reaccionado cerrando el círculo sobre dos de los atacantes sobre los que quiere basar su juego ofensivo en el próximo ejercicio.

Uno es Gerard Moreno, que solo está a la espera de que el Villarreal y el Espanyol ultimen el anuncio oficial del regreso del punta catalán a la disciplina del Submarino —al que llegó a sus categorías inferiores en el 2010—, tras una etapa como periquito que ha durado tres temporadas, con varios intentos de repesca de por medio en todo ese tiempo.

El propio Gerard Moreno anticipaba el martes la despedida en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, en la que ya reconoció abiertamente su marcha del Espanyol, aunque sin citar a un Villarreal que abonará el montante del 50% de su cláusula de rescisión (20 millones de euros), al mantener la mitad de los derechos de uno de los mejores goleadores españoles de la temporada 2017/2018, aunque la operación se ha cerrado mediante un acuerdo entre clubs. El de Santa Perpètua i Mogoda justificó ante la afición perica su salida «para ayudar» al club blanquiazul. «Si me voy es porque el Espanyol debe tener ingresos antes del mes de julio. Esta es la realidad y hay que ser conscientes», sostiene el delantero, un tanto molesto por los comentarios negativos que ha generado su regreso al Villarreal desde que se desveló el principio de acuerdo entre clubs para zanjar la operación que se hará oficial en breve. «Incluso se ha llegado a decir que yo iría a pagar la cláusula. Yo no iré a pagar la cláusula de rescisión. No me parece bien. Me parecería una falta de respeto para el Espanyol», comentó Gerard Moreno.

A LA ESPERA POR EKAMBI

Al espanyolista le podría seguir en su camino de regreso a Vila-real el delantero camerunés del Angers Karl Toko Ekambi, que según su entorno se habría decantado por la opción del Submarino para recalar en una de las ligas más potentes del continente tras firmar 17 goles en la Ligue 1. El Angers, de momento, le cierra las puertas tras un primer intento del Villarreal cifrado en 16 millones de euros, situación de la que se quejó el propio Ekambi tras finalizar la temporada. La firme decisión del camerunés —con otras ofertas de Francia y Alemania sobre la mesa— de vestir de amarillo juega a favor del Villarreal.