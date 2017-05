El objetivo europeo, en manos del Villarreal

Muy mal se le tendrían que dar las cosas al Villarreal el próximo domingo en Mestalla para no cerrar la Liga 2016/2017 con una plaza para competiciones europeas en el bolsillo. Aunque el empate sin goles del último encuentro en el Estadio de la Cerámica, ante el Deportivo, dejó cierto poso de amargura por la opción perdida de haber cerrado matemáticamente el billete directo para la fase de grupos de la Europa League, lo cierto es que el punto frente a los gallegos ha aumentado el porcentaje de éxito de los de Fran Escribá, que iniciaron la penúltima jornada con poco más del 80% de opciones de lograr su objetivo y arrancarán los últimos 90 minutos de la Liga por encima del 90% de posibilidades de ser quintos o sextos y, de este modo, certificar su plaza europea del próximo ejercicio.

Es cierto que la victoria ante el Valencia en el derbi autonómico es el único resultado que asegura al Submarino el éxito, además como quinto clasificado y con la seguridad de iniciar la Europa League ya en septiembre, en la liguilla. Pero los de Fran Escribá tienen muchas más combinaciones favorables para acabar el domingo celebrando su cuarta clasificación consecutiva para los torneos de la UEFA tras el regreso a Primera División.

LA COMBINACIÓN A EVITAR

Si los amarillos no consiguen ganar el duelo de Mestalla, no importará si el marcador es de empate o de derrota del Villarreal. En cualquiera de los dos casos la única opción que salvará a los de Escribá de caer a la séptima plaza y tener que esperar a la Copa del Rey será que el Athletic o la Real Sociedad, cualquiera de los dos, no salga con los tres puntos del Calderón o de Balaídos, los dos complicados escenarios que los rivales directos de los amarillos visitan en la jornada definitiva.

LOS DUELOS DIRECTOS

El punto que logró conservar el Submarino en la pasada jornada es de oro y es el que le permite tener casi un 93% de opciones de ser equipo europeo el próximo ejercicio. Este elevado porcentaje se ve favorecido por los enfrentamientos directos durante la temporada y que dejan al Villarreal siempre por delante de Athletic y Real Sociedad en caso de dobles o triples empates, opción, esta última, en la que los amarillos superarían al conjunto bilbaíno por solo un tanto en la diferencia de goles entre los tres candidatos.

El Athletic se queda bastante por detrás del conjunto amarillo (66,6%) pero muy por delante de una Real Sociedad cuyo tropiezo ante el Málaga el pasado domingo le hace ser el candidato más firme a tener que esperar a la resolución de la Copa y a un título del Barcelona que abrirá la puerta de la Europa League al colista de esta miniliga de tres equipos en la que se ha convertido la última jornada del campeonato.