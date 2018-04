Oblak frena la escalada del Madrid por la segunda plaza

El derbi madrileño en la carrera por el segundo puesto dejó al Barça un poco más cerca del título. Real Madrid y Atlético empataron en el Bernabéu, donde el equipo rojiblanco no permitió que su vecino le siguiera recortando la ventaja, que llegó a ser de diez puntos en febrero. Los dos jugadores más esperados y decisivos acudieron a la cita para dejar las cosas como estaban. Cristiano Ronaldo abrió el marcador con una volea al inicio del segundo tiempo, pero Griezmann empató tres minutos después en plena arrancada rojiblanca. Al final, Oblak salvó el punto que permite a los colchoneros seguir instalados con cierta comodidad por detrás del inalcanzable líder.

Renunció Simeone a poner en liza el cuatrivote con el que perdió en el Camp Nou, con Vitolo en lugar de Gabi, pero el conjunto rojiblanco se vio obligado muy pronto a defender muy atrás, forzado por la buena presión y la facilidad del Madrid para robar el balón en campo visitante. Al aviso nada más empezar de Bale, que se marchó como quiso de Godín en un contrataque para acabar dando tiempo a Thomas a cruzarse en su camino, sucedió un remate con la barriga de Ronaldo, que mandó el balón al cuerpo de Oblak tras un toque de Varane en el cuarto córner del Madrid en los primeros 10 minutos. En todo ese tiempo, el Atlético apenas salió de su campo mientras el cuadro madridista no dejaba de empujar y sumaba saques de esquina. Del quinto salió la reclamación enérgica del Bernabéu por un penalti a Kroos, con un lanzamiento posterior de Asensio que rozó el larguero.

PRIMERA LLEGADA // La primera aparición visitante por el área blanca quedó neutralizada por la falta con la que Costa desactivó el lío en que se metió Sergio Ramos. Muy poca cosa para inquietar a un rival que hasta ese momento no había echado de menos a un especialista por delante de la defensa como Casemiro, ni a otros especializados en la construcción como Modric e Isco.

Bale volvió a contar para un partido grande después de sus suplencias ante el PSG y de no llegar a calentar siquiera frente a la Juve. Le costó entrar, pero acabó muy implicado y completó una actuación notable, con el gran pase a Ronaldo en el primer gol como pico más lucido. No evidenció su desánimo y demostró seguir comprometido. Lo mismo que Marco Asensio, que, mediado el primer tiempo, no puso bien el balón en el segundo palo para que Ramos o Ronaldo, solos, remacharan. También Varane, a quien Oblak sacó un remate a bocajarro tras un rechace.

Fue la primera de las grandes intervenciones que el portero esloveno tuvo que realizar para permitir que su equipo volviera a mojar en el Bernabéu, cosa que lleva haciendo en los últimos cinco derbis ligueros, con tres victorias y dos empates. Parecía desenchufado el Atlético, pero casi a continuación Costa obligó a Navas a dar la réplica tras un gran pase de Koke. El susto a la parroquia blanca lo amplió Saúl con un zurdazo alto por poco. Los que temblaron, sin embargo, fueron los rojiblancos con la rosca que envió al larguero Marcelo.

LOS TANTOS // A la vuelta del descanso, el Madrid volvió a la carga y las costuras colchoneras saltaron en una contra que acabó con un empalme de Ronaldo a pase de Bale (m. 54). El conjunto blanco no supo gestionar su ventaja porque el Atlético reaccionó. Griezmann llegó para embocar el balón que Navas sacó a Vitolo (m. 57), dos minutos después el costarricense evitó un gol de Koke y algo más tarde el francés no estuvo fino en una contra. Benzema desaprovechó una clara ocasión de cabeza y la velada acabó un paradón de Oblak a Ramos en una falta en el mismo minuto 90.