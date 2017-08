Omar convence para convertirse en el nuevo central del CD Castellón

Omar Ourinich podría convertirse en los próximos días en el nuevo central del Castellón. Tanto es así que el club se ha marcado como fecha límite para tomar una decisión a finales de esta misma semana, que será cuando anunciará si el futbolista —se encuentra a prueba desde el pasado 17 de julio, día en el que comenzó la pretemporada— se queda en el primer equipo.

Las buenas maneras que ha mostrado este jugador marroquí de 26 años, tanto en los entrenamientos como en los cuatro amistosos que ha disputado hasta la fecha el equipo, han convencido al cuerpo técnico, encabezado por Frank Castelló, y su contratación podría haberse concretado ya de no ser por la situación laboral del futbolista, que tiene un trabajo al margen del fútbol y que en ocasiones no puede compaginar. De hecho, no puede acudir a los entrenamientos matinales, por lo que el entrenador albinegro suele darle más minutos en los partidos. El último ejemplo se produjo en Burriana, donde fue el único jugador del Castellón que disputó todo el choque.

Y a la conclusión del mismo se pudo ver una imagen que invita a pensar que en el club albinegro están deseosos de que pronto se ponga solución a esta situación, puesto que mientras todos los jugadores se dirigían a los vestuarios, Castelló y Omar se quedaron dialogando unos minutos sobre el césped del San Fernando.

solo dos centrales / Tras la marcha de Álvaro Gómez hace unos días —pidió abandonar el club para disponer de más minutos, aunque se contaba con él— y debido a que Guille Vázquez —sigue sin desvincularse, aunque se ejercita con el equipo— no cuenta para Castelló, en estos instantes el técnico solo cuenta con dos centrales, que son Arturo y Enrique. Es por ello que la necesidad de incorporar, al menos, a otro jugador para el eje central de la zaga es una necesidad y la primera opción, si se puede solucionar su situación laboral, es Omar, que la pasada temporada la finalizó en el Onda y fue clave para que los rojiblancos disputasen la fase de ascenso a Tercera División.

Ante la escasez de centrales en esta pretemporada, Castelló también está utilizando a Cristóbal Racero, con ficha del filial, que de igual modo está rindiendo a un gran nivel. Pero el que ha convencido al entrenador albinegro es Omar, aunque su futuro no se decidirá hasta final de esta semana. Habrá que ver qué sucede y si finalmente será el futbolista de origen marroquí el que acompañará a Arturo y Enrique.