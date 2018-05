Orzáez y Juan Emilio seguirán en Peñíscola

Apenas cuatro días después de bajar el telón a la temporada, el Peñíscola RehabMedic ya ha comenzado a trabajar para planificar la próxima, en la que tras sufrir más de lo previsto volverá a militar en Primera División. Y la intención de la directiva es tener todo bien atado en las próximas semanas, por lo que ayer, en la rueda de prensa convocada —estuvo toda la plantilla—, se anunció la renovación de Rubén Orzáez y Juan Emilio.

Ambos jugadores, que llegaron hace dos campañas a la entidad presidida por Juan Vizcarro, seguirán otras dos temporadas más. En el caso de Juan Emilio, que hasta la fecha se encontraba cedido por el Barcelona, a partir de ahora pasa a ser propiedad de la entidad del Baix Maestrat.

En el mismo acto, en el que estuvieron presentes el presidente, Juan Vizcarro, y el director general, Manuel Sierra, también se anunció la no continuidad de Lucas Bolo y Míchel. El argentino ha sido el capitán del equipo esta temporada y afirmó: «Me marcho por diversas situaciones. Me quedo con todo lo bueno vivido aquí y por lo bien que me han tratado siempre en Peñíscola».

Por su parte, Míchel hacía cinco temporadas que estaba en el Baix Maestrat y era uno de los jugadores con más trayectoria dentro del club. Emocionado y con lágrimas en los ojos, comunicó: «Me siento muy orgulloso de haber pertenecido al Peñíscola y agradezco al director general, Manuel Sierra, haberme traído al club con solo 19 años, cuando aún no había demostrado nada en el fútbol sala. Pero ahora es el momento de buscar nuevos objetivos y creo que ha llegado el momento de mi salida».

JUANLU ALONSO, ¿EL TÉCNICO? / Se esperaba que se anunciase el nombre del nuevo inquilino del banquillo, tras comunicarse hace unos días que Marcos Angulo no seguiría en el club pese a haber logrado el objetivo de la permanencia. Pero ni Vizcarro ni Murcia se pronunciaron al respecto.

No obstante, el nombre que más suena es el de Juanlu Alonso, que conoce la zona porque ya estuvo en el Benicarló. Ahora dirige al Kaos Futsal italiano y sigue en competición, motivo por el que no se ha hecho público.