Osuna se autoexculpa ante la jueza: "Blasco dirigía el Castellón"

Mediterráneo ha tenido acceso a la declaración que, esta mañana, José Manuel García Osuna, el calidad de investigado del ‘caso Castellnou2005’, ha ofrecido ante la instructora, María Victoria García Alós, en una tensa comparecencia en la que solo ha contestado a las cuestiones planteadas por la jueza y por su propio letrado, Carlos de Nicolás, no a las de Enrique Galindo, abogado de Sentimiento Albinegro, asociación que, con su denuncia, inició el caso hace varios años.

Aquí aparecen los extractos de sus manifestaciones sobre muchos aspectos. Mañana, en la edición impresa, una información más extensa y detallada.

Críticas hacia sus principales socios

Sobre el que fue vicepresidente en la etapa Castellnou, y posteriormente vicepresidente durante un mes, dijo: “Jesús Jiménez me tenía animadversión”.

Del que fuera presidente del Castellón, recientemente fallecido José Laparra: "No estaba en un momento muy lúcido”.

Por último se refirió al que fuera gerente del club Miguel Ángel Ludeña: “Ludeña no era una persona capaz”.

Elude responsabilidades

El que fuera máximo accionista se descargó de responsabilidades en cuanto a la gestión del CD Castellón: “Antonio Blasco era el que estaba en el club y [era] el que hacía los movimientos”.

Presunta inversión de Castellnou2005

“Ha invertido más de tres millones de euros en el club”

Su responsabilidad

“No participé en la elaboración de las cuentas de operaciones vinculadas del Castellón con Castellnou y con Image Sport".

"No tengo relación con la mercantil Vapson América, ubicada en Panamá”.

“No soy titular, a título personal, de ninguna participación de Castellnou2005”

“No he formado parte, en ningún momento, del consejo de administración del Castellón; no he tenido ni firma ni tarjeta de crédito ni he decidido nada de la gestión del club”

“No estoy entre esos miembros que dice Jesús Jiménez que se ha apropiado de dinero, ya que no he sido nunca parte del consejo de administración del Castellón. Jiménez sí ha estado”

“No he cobrado por encima de los criterios que aconseja la FIFA. No tengo denuncia ante la FIFA ni contra mí como persona física no contra Image¬Sport”

La ‘operación Tabares’

Tiró balones fuera respecto a la operación de la contratación del exdelantero argentino.“No era representante de Tabares. Era Jorge Oliva. Recomendé su fichaje. Desconozco que en la adquisición de sus derechos intervino una mercantil panameña. Fueron Jesús Jiménez y Antonio Blasco quienes negociaron esta adquisición”.

La ‘operación Ulloa’

Del actual jugador del Leicester inglés, que en su momento fue traspasado por el Castellón al Almería dijo: “Gestioné el traspaso de Ulloa desde el Castellón al Almería, por la cual no cobré un céntimo al Castellón. Negocié el contrato y luego Antonio Blasco se desplaza a Almería y firma los contratos del traspaso”

David Cruz

“El actual presidente del Castellón, David Cruz, no es testaferro de Castellnou”

Carlos Fabra

También citó en su declaración ante la jueza instructura al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra: “Image&Sport abona una cantidad para evitar el descenso administrativo del club. Blasco me dijo que había recibido una llamada de Fabra, presidente de la Diputación, diciendo que tenía un inversor suizo. Me comentó que como yo estaba en Madrid, que si llevaba 90.000 euros aproximadamente, lo adelantara hasta que ellos tuvieran todos los recursos. No sé si este crédito está en el concurso de acreedores del Castellón”