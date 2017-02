Pablo Fornals, un exalbinegro crítico con David Cruz

El centrocampista castellonense del Málaga Pablo Fornals (20 años) regresa este domingo a la provincia para enfrentarse con su equipo al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Mediterráneo ha hablado con el futbolista, internacional absoluto, sobre el duelo de la 22ª jornada de Liga, pero también sobre su visión de la situación del CD Castellón, como exjugador del club y, sobre todo, aficionado de un club "al que amo".

Fornals mantiene el contacto con el CD Castellón a través de "amigos, tanto en el primer equipo como en el filial", y no esconde su postura crítica con la labor de David Cruz al frente de la entidad. "Creo que ni la ciudad ni una afición como la albinegra merecen lo que está haciendo el presidente del club", dice el futbolista del Málaga, dispuesto a sumarse "a cualquier iniciativa para ayudar al Castellón porque al fin y al cabo he salido de allí". "Es mi ciudad y el club en el que me he criado y al que amo", recalca.