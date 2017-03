Pablo Hernández: "Se ha intentado pero, por diversos motivos, no ha sido posible"

Pablo Hernández ha dado su impresión, en las redes sociales, al intento de comprar el Castellón por parte de la 'vía provincial', de la que formaba parte junto al también futbolista Àngel Dealbert, empresarios castellonenses como Javier Heredia y Vicente Montesinos, y Jordi Bruixola como aglutinador, ante la intransigencia de David Cruz.

El texto íntegro de la opinión del ahora jugador del Leeds es el siguiente:

"Desde aquí dar las agradecer las muestras de apoyo de la gran mayoría de albinegros. Se ha intentado pero, por diversos motivos, no ha sido posible. Espero que la situación cambie y se puedan dar las cosas más adelante. Así que, de momento, solo puedo pedir lo mismo que todos los aficionados del CD Castellón, que nuestro club salga adelante y salve esta situación tan complicada que tiene. Y para acabar, me gustaría también decirle a esos (que son muy pocos) que dudan o critican a la gente como nosotros, dispuestos a salvar a este club, que no le hacen ningún favor a los albinegros. He tenido que leer o escuchar cosas que creo que no merecemos. Respeto las opiniones de cada uno, pero no respeto que alguien mienta o intente dañar mi imagen. Como he dicho antes, han sido muchas más las muestras de apoyo. Gracias. PPO!!