Papá Oettl ve triunfar a su hijo Philipp en Jerez

Tremenda y divertidísima carrera de Moto3 con la que se ha inaugurado el Gran Premio de España de motociclismo, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en el que el Mundial homenajea al desaparecido campeonísimo español, al ‘12+1’ y, a la vez, celebra los 50 años del primero triunfo de un español, el catalán Salvador Cañellas (Bultaco, Montjüic-1968) en el campeonato de las dos ruedas.

La carrera la ha ganado, además, un muchacho, de 22 años, de Reichenhall (Alemania), Philipp Oettl (KTM), hijo del campeón alemán Peter Oettl, que es quien ha dirigido los pasos de su muchachito, creando una estructura muy familiar, que hoy ha estallado de alegría cuando Philipp ha soportado el ataque desesperado del joven italiano Marco Bezzecchi (KTM), que, al final, ha tenido que conformarse con la segunda plaza, que le proporciona el liderato del campeonato del mundo.

La felicidad de papá Oettl

Oettl, que es uno de los grandes animadores del Mundial de Moto3, ha celebrado su victoria como un loco al cruzar la meta 59 milésimas de segundo por delante de Bezzecchi, mientras su parte se tiraba al suelo, junto al muro, feliz, locamente contento, por la primera victoria de su hijo, el día que más de 65.000 espectadores celebraron, en la vuelta ‘12+1’, el homenaje al campeón español desaparecido en Ibiza, el pasado verano.

“Le dije a papá que quería ganar donde él no lo había conseguido y la verdad es que he tenido mucha suerte, aunque mi moto ha ido de maravilla y yo he sabido estar en el grupo de delante desde la primera vuelta”, señaló Philipp, al que no le salían las palabras al bajar del podio. “Bueno, alguna vez tenía que ser y, la verdad, siento más felicidad por papá que por mí, pues él se ha dejado mucho, mucho, en esto, en conseguir que yo pueda competir al más alto nivel”, añadió Philipp, que compartió el podio con su padre.

La carambola de Canet

La carrera tuvo un par de incidentes que afectaron, precisamente, a los dos excelentes pilotos del equipo Estrella Galicia 0.0 de Emilio Alzamora, manager de Marc Márquez. El favorito, Aron Canet (Honda) se precipitó, a cuatro vueltas del final, en la curva de final de meta y tiró, de pronto, en plan bolos, a los tres pilotos que le precedían que eran, que son, buena parte de los aspirantes al título: Jorge Martin (Honda), que era líder del campeonato, Enea Bastianini (Honda) y Tony Arbolino (Honda). Hubo quien pidió, desde el equipo de Fausto Gresini, en el que corre Martin, una dura sanción para Canet “pues debería estar dos carreras sin correr”.

Un Mundial muy apretado

El otro incidente y, para muchos, injusto, fue el castigó que Dirección de Carrera, en su nueva política de no pasar ni una, le impuso al piloto más joven de la parrilla, Alonso López, de 16 años, que hizo un auténtico ‘carrerón’. Al inicio, López, compañero de Canet, estuvo segundo y se retrasó hasta la 16ª posición por su precipitación, pero fue remontando puestos hasta pelear y lograr el primer podio de su vida (tercero) en su cuarta carrera del Mundial. Dirección de Carrera lo bajó a la cuarta posición “por haber superado los límites de la pista”, es decir, por aprovechar el arcén durante la carrera.

El castigo a López supuso que el también joven andaluz Marcos Ramírez (KTM), de 20 años, lograse su tercer podio muntalista y el no menos joven catalán Jaume Masia (KTM), de 17, acabase quinto, resultados extraordinarios para todos ellos.

Mundial de Moto3: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 63 puntos; 2. Jorge MARTIN (España), 55; 3. Aron CANET (España), 48; 4. Fabi DI GIANNANTONIO (Italia), 46 y 5. Philipp OETTLE (Alemania), 35.