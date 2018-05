Un pasillo hacia Europa

El Villarreal puede dormir hoy como equipo de Europa League. Para ello necesita tres puntos que le garantizarían incluso el pase directo a la fase de grupos en la competición continental si el Sevilla pincha contra el Madrid. También se asegurarían la séptima plaza en caso de empate groguet y derrota de los hispalenses. Pero más que mirar al Pizjuán, el Submarino fija su periscopio en el Camp Nou, donde se enfrenta al Barcelona (20.00 horas).

Antes de que el balón comience a rodar, el conjunto amarillo rendirá tributo al azulgrana con el tradicional pasillo al campeón, pero tras el pitido inicial, el Villarreal ya no estará para homenajes. Y es que los de Calleja, que han pisado el acelerador las últimas jornadas con tres victorias consecutivas, tienen prisa para asegurar cuanto antes el objetivo, y qué mejor escenario que este para asegurar una temporada más su presencia en Europa.

EL PEOR RIVAL... O NO // Enfrente estará un Barcelona que tras celebrar el título tratará de mantener una racha de imbatibilidad que se prolonga en 42 jornadas, contando la anterior campaña. Los de Valverde están a tres partidos de firmar un campeonato inmaculado y no parecen por la labor de que el Villarreal les rompa su condición de invicto. La presencia de uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, Leo Messi, está asegurada, pues el argentino está en plena lucha por la Bota de Oro. Sus 33 tantos le mantienen en la pole, seguido de cerca por el jugador del Liverpool Salah (31), por lo que esta noche querrá aumentar sus números.

Dando por hecha la participación del 10, habrá que ver si Ernesto Valverde introduce muchos cambios en el once teniendo en cuenta que se aseguró el título hace dos jornadas y a nivel competitivo el partido es un mero trámite. Con la tensión y cansancio que trajo consigo el clásico ante el Madrid, el técnico podría dar entrada a jugadores menos habituales. La única ausencia obligada será la del sancionado Sergi Roberto, expulsado en el polémico duelo ante los blancos.

En Can Barça aseguran al respecto que las molestias musculares que Iniesta arrastra desde hace días lo harán caerse del once, lo que podría provocar que Valverde recuperara el 4-3-3 e incluyera en el equipo titular a Dembélé para formar triplete atacante con Messi y Luis Suárez.

Por parte amarilla, en el choque —aplazado por la disputa de los azulgranas de la final de la Copa del Rey ante el Sevilla—, no podrá ser de la partida Antonio Rukavina por sanción, por lo que Calleja se verá obligado a cambiar su once después de repetirlo durante las tres últimas jornadas. La ausencia del serbio la cubrirá con toda seguridad Jaume Costa, mientras Adrián Marín ha sido la única novedad en la lista.

Pocos cambios realizará un Calleja que seguirá apostando salvo mayúscula sorpresa por el 4-2-3-1 que tan buenos resultados le ha dado. Fornals podría ser la apuesta para reforzar la medular.