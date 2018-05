Pedrosa: "Merezco más respeto"

Mientras Marc Márquez (Honda), flamante vencedor del Gran Premio de España, en un Jerez entregado a los ‘gladiadores’ de la velocidad, se abrazaba a su equipo, a su padre Juliá, a su madre Roser Alentá ¡era el día de la madre!, los dos pilotos ‘ducatistas’, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, jugaron sucio con Dani Pedrosa (Honda), al que señalaron como uno de los culpables del incidente. ‘Dovi’ no quiso reconocer que entró pasadísimo en la curva, provocando el miedo y caos de Lorenzo.

El mallorquín no quiso admitir que interrumpió la trazada limpia, perfecta, por la cuerda de Pedrosa y ambos dijeron que la culpa era de Dani “porque era el que estaba detrás y podía verlo todo”. Ciertamente increíble, como reconoció Pedrosa, que admitió que fue un lance de carrera y entendió que no hubiese sanción para nadie, pero se mostró decepcionado (“no, no estoy enfadado”) con el procedimiento y más con el desprecio que tuvo Mike Webb, director de carrera, que ni siquiera se digno hablar y debatir con él.

Las quejas de Pedrosa

“Cierto, estoy de acuerdo con Jorge: el incidente, el accidente, el choque se produce entre tres de los pilotos más limpios de la parrilla de MotoGP”, comenzó explicando Pedrosa. No es algo que queríamos que pasara. Yo estaba esperando un error de los dos, para superarlos. Y lo cometieron. ‘Dovi’ y Jorge se fueron largos en esa curva. Jorge volvió y, tal vez, no se esperaba que yo estuviera dentro. Yo ya estoy dentro, en plena curva, con la cabeza metida en la curva y no puedo ver lo que hay en el exterior de la trazada. Fue Lorenzo quien volvía, era Lorenzo quien debía mirar, no yo, que ya estaba dentro. No sé de quien es la culpa, pero mía no, desde luego”. “Yo no tengo ojos en la nunca, era Dani quien debía verme”, llegó a decir, de forma incomprensible, Lorenzo.



Pedrosa se sintió muy maltratado por Dirección Carrera. “Fui a Dirección de Carrera y Mike Webb no se dignó atenderme. Hable con los comisarios. Yo no quería que sancionaran a Jorge. Es más, me dijeron ‘nosotros consideramos que es un lance de carrera, si quieres, presenta una reclamación contra Lorenzo’ ¿Yo?, ¡venga hombre! Yo estaba en mi sitio, en mi trazada y he chocado con algo que ¡no debía estar ahí! ¡Dirección de Carrera no ha entendido nada! Yo lo que quería, y quiero, es que aclaren las condiciones en las que corremos. Ni ‘Dovi’ ni Lorenzo han entendido qué es eso de la preferencia y Dirección de Carrera pretende dejarnos la responsabilidad a nosotros”.

El pique entre Dovizioso y Lorenzo

Y Pedrosa, que estaba lanzado y con un discurso perfectamente construido, recordó que “en Argentina, por un error de Zarco, que no fue sancionado, no, sí los choques de Marc (Márquez), acabé en el hospital. Esta vez, quizá Lorenzo no miró o no me vio. Vale, no me esperaba, pero ni siquiera levantó la moto. Y volví a volar y a estrellarme. Fui a Dirección de Carrera para que me lo explicasen. Y no me atendieron. Somos un ejemplo. Hay muchos pilotos de Moto3 mirándonos, aprendiendo, tomando ejemplo. Merezco más respeto y Webb ni me atendió”.

Dovizioso y Lorenzo insistieron en sus explicaciones, sin tener en cuenta que fueron ellos los que provocaron el incidente por defender la posición, no solo en la posta, no solo en la carrera, sino también, también, en el seno del equipo, pues ambos están negociando sus renovaciones, uno (‘Dovi’, el subcampeón) a la alza y el otro, el millonario fichaje, se supone que, dado sus pésimos resultados, a la baja.