El Peñíscola busca una victoria por la salvación

Nueva final para el Peñíscola RehabMedic en su lucha por la permanencia. El equipo del Baix Maestrat se mide hoy (18.00 horas) al Ríos Renovables Zaragoza antes de que la liga se detenga por la disputa de la Copa de España la próxima semana.

Será el primer partido en el Municipal para Marcos Angulo tras tomar las riendas del equipo hace poco más de una semana. Para el técnico, este un partido clave, donde los tres puntos no se pueden escapar y, por ello, lleva trabajando gran parte de la semana con sus jugadores en entrenamientos a doble sesión.

La victoria es una prioridad para la entidad peñiscolana. Con dos puntos de ventaja sobre el descenso, sumar esta jornada de tres es clave teniendo en cuenta que O Parrulo y Santiago, sus adversarios por la permanencia, tienen compromisos complicados ante Movistar y ElPozo.

BAJAS SENSIBLES // El Peñíscola no tendrá a todos sus efectivos para el partido. Pese a que se trabaja a contrarreloj para recuperar jugadores tocados, no todos parece que vayan a llegar al choque. Juan Emilio sigue lesionado de un dedo del pie, Iván Rumbo parece que no va a llegar tras sufrir un tirón en el último partido, y son duda Terry y Lucas Bolo.

Ríos Renovables Zaragoza afronta el partido antes de la Copa de España. El equipo aragonés busca lograr una nueva victoria para mantener la séptima posición y seguir acercándose al play-off. Santi Herrero no podrá contar con el portero Arturo, que se lesionó esta semana un dedo de su mano izquierda, pero sí que estarán jugadores veteranos como Nano Modrego o Retamar. En el partido de la primera vuelta entre ambos equipos. Ríos Renovables se llevó el partido (3-2) con un gol de Adri Ortego en el último segundo desde su campo.